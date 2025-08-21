Detenido por amenazar a Jaldo en Facebook

Un hombre fue arrestado tras haber publicado un mensaje intimidatorio contra el gobernador Osvaldo Jaldo, en medio de un acto oficial realizado en Monteros. La investigación estuvo a cargo de la División Delitos Telemáticos y Económicos, con intervención de la Justicia.

La amenaza

Durante la transmisión en Facebook del discurso del mandatario tucumano, un usuario escribió: “Se presta para boletearlo al hdp ese de Jaldo como colombiano al senador y sacarlo patas para arriba. Amén”.

El comentario quedó registrado en capturas de pantalla que luego fueron enviadas al juez Eduardo Martín González, integrante del Colegio de Jueces del Centro Judicial Capital.

La investigación

La Policía comparó las imágenes del perfil del sospechoso en Facebook con los datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper). El informe técnico determinó “numerosas coincidencias en las características fisonómicas”.

Con esos elementos, el magistrado ordenó la detención y el allanamiento en el domicilio del acusado, identificado con las iniciales R.F.S.

En el procedimiento también se secuestraron teléfonos celulares que serán incorporados como prueba en la causa.

El marco legal

La Justicia recordó que el artículo 149 bis del Código Penal establece: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas”.