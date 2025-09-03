“Déjenla que se muera”: la aberrante frase de un femicida en Mendoza

Sandra Norma Sánchez, de 57 años, fue asesinada este martes por su exesposo, Enzo Manuel Valdovino, de la misma edad, en Guaymallén, provincia de Mendoza. El hombre le dio una puñalada en la axila y poco después la mujer falleció.

Este miércoles, un día después del femicidio, se dio a conocer un video en donde se ve a la víctima tirada en la vereda, mientras los vecinos corren a asistirla y se apresuran a llamar a la Policía.

En el mismo cuadro, totalmente frío, el asesino aparece apoyado en el marco de la puerta de la vivienda, observando lo que sucede sin intervenir: ni intenta ayudar ni escapar.

En el audio del video se escucha como, entre gritos de desesperación, también increpan al hombre. Incluso una vecina que llega corriendo es contenida por un joven para que no se acerque al acusado.

La aberrante frase del femiciada de Guaymallén

El vecino que aparece sin remera en el video, contó a los medios locales que se sacó la prenda para intentar detenar la sangre de la mujer, ya desvanecida.

“Me saqué la remera para ponérsela en la herida, enseguida vino otro señor y le empezó a hacer presión para que no se desangre, mientras yo llamaba a emergencias”, dijo.

En tanto, contó que desde la puerta Valdovino miraba todo y lanzó una aberrante frase cuando todos intentaban salvar a la mujer: “Déjenla ahí que se muera”. El testigo también indicó que cuando la víctima dejó de responder, el acusado dijo: “Ya está, me la mandé”.

La violencia extrema tras la separación

Valdovino fue detenido en el lugar y fue imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo y razones de género (femicidio), cuya única pena posible es prisión perpetua. Hasta el momento, se abstuvo de declarar.

Sánchez y Valdovino se casaron en marzo de 2007 y convivieron más una década. Hace pocos años, comenzaron el proceso de separación, que fue complicado.

El crimen ocurrió en el domicilio que solían compartir, en la localidad de Buena Nueva. El imputado se había presentado en la casa para retirar algunos muebles.

Entonces, se habría generado una fuerte discusión que el hombre tomó de pretexto para tomar un cuchillo y atacar a la mujer.