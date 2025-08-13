Definieron en qué cárcel estará el exmarido de Julieta Prandi: compartirá pabellón con el cura Julio Grassi

Este miércoles, Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión, por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género en contra de su exesposa Julieta Prandi.

Contardi quedó detenido inmediantamente luego de leída la sentencia, aunque recién horas más tarde se supo cuál sería su destino.

El exmarido de la actriz fue trasladado hasta la DDI de Zárate-Campana. Durante toda la jornada estuvo haciendo trámites administrativos y médicos. Temprano se esperaba que pase la noche allí, antes de ser alojado a un penal de máxima seguridad.

En qué penal cumplirá condena Claudio Contardi

Se espera que, más tardar, el jueves por la mañana sea trasladado a la comisaría 5ta de Escobar. En ese lugar el empresario estará en un pabellón para violadores.

Si bien ya se sabe que cumplirá condenada en la Unidad Penitenciaria N°41, ubicada en el mismo predio que la alcaidía, todavía no se sabe cuándo será. Sucede que su traslado depende de que haya o no cupo para darle ingreso y esto puede llevar días e incluso semanas.

Contardi compartirá pabellón con el cura Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores. En ese mismo penal se encuentra Fernando Farré, el empresario que asesinó a puñaladas a su esposa Claudia Schaefer en un country de Pilar.

Cómo es el penal dónde cumplirá condena Claudio Contardi

El penal fue inaugurado oficialmente el 9 de febrero de 2006 y depende del Servicio Penitenciario Bonaerense. Aunque tiene un régimen cerrado y con estrictos controles, apunta a presos que mantienen una conducta adecuada dentro del penal, pese a los delitos de extrema gravedad que los llevó allí.

Es una cárcel de máxima seguridad, destinada exclusivamente a internos varones y cuenta con un pabellón para violadores.