Crimen de Diego Fernández Lima: piden indagar a Cristian Graf por el delito de encubrimiento

Cristian Graf se convirtió en el principal sospechoso del crimen de Diego Fernández Lima, el joven que tenía 16 años al momento de su desaparición y estuvo 41 años enterrado en el patio de una casa de Coghlan.

La familia de Diego busca Justicia tras haber podido recuperar los restos de su ser querido cuatro décadas después. En ese marco, la investigación para saber qué sucedió avanza, pese a que todo indica que nadie podría ir preso, ya que el hecho prescribió.

No obstante, se están tomando testimoniales a gente que conocía tanto a Cristian como a Diego y también a quienes, ya en mayo de este año, estuvieron involucrados con el hallazgo.

A partir de uno de los testimonios recogidos, el fiscal Martín López Perrando solicitó que Graf sea llamado a una indagatoria. El juez que entiende en la causa deberá determinar si eso es posible, considerando la causa de prescripción.

Por qué piden indagatoria para Cristian Graf

Según señalaron en América Noticias, a partir de la declaración de uno de los capataces de la obra, Graf mintió cuando se enteró del hallazgo. Esa mentira, en tal caso, se considera un “intento de interferir en la investigación y encubrir los hechos”.

“Graf buscó silenciar el crimen, intentó encubrir la averiguación de la verdad. Durante el hallazgo de los huesos estaba preocupado y, después, se ocupó de encubrir el caso”, advirtió el fiscal.

Según el cronista del noticiero, en horas de la tarde de este martes, ingresó al domicilio de Graf una abogada y otras personas con carpetas en la mano. “Aunque el encubrimiento pueda tener penas más leves, es una manera de comprometer a Graf con la causa, citarlo a declarar y llevar adelante una investigación más profunda”, señaló el periodista del móvil.

Qué le había dicho Graf a los obreros cuando hallaron los restos de Diego

Cuando el pasado 20 de mayo los obreros dieron con los restos de Diego, salieron a la vereda y, en medio del shock por lo sucedido le comentaron a Graf.

En esa charla el principal sospechoso del crimen dio tres versiones inverosímiles de lo que podría haber sucedido: