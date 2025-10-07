Crimen de Daiana Mendieta: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia

Un nuevo femicidio sacude al país. Esta vez, se trata de Daiana Mendieta, una joven de 22 años que asesinaron y arrojaron a un aljibe, a 10 metros de profundidad, en Entre Ríos. En la tarde de este martes, se confirmó cómo la mataron.

Los resultados preliminares de la autopsia dados a conocer en las últimas horas confirmaron que la joven fue asesinada de un disparo de arma de fuego. Así lo afirmó la fiscal a cargo de la causa, Emilce Reynoso.

A raíz de esto, la representante del Ministerio Público Fiscal investiga un femicidio. La chica fue hallada vestida, en un pozo de unos 10 metros de profundidad y con una herida de arma de fuego en la cabeza.

Qué pasó con Daiana Mendieta

Daiana estaba desaparecida desde el viernes a la noche, cuando recibió un llamado y salió de su domicilio en auto. Además del cuerpo de la víctima, las autoridades dieron con el vehículo, un Chevrolet Corsa, que les permitió avanzar con la investigación.

Tras un intenso trabajo, el hallazgo se dio a unos 500 metros de la autovía principal, recorriendo el camino rural. La joven estaba adentro de un pozo, más precisamente un aljibe, camuflado entre ramas, hojas y raíces.

La zona rural donde estaba el cuerpo de la chica es conocida como Los Zorrinos, que cruza a la Ruta 12 y está cerca del club de campo El Silencio, a cinco kilómetros del acceso a la localidad de Gobernador Mansilla.

Por el momento hay un detenido, pero por resistencia a la autoridad. Cuando la policía intentó interrogarlo por lo sucedido, los amenazó con un arma de fuego, lo que originó su captura.