Crimen de Daiana Mendieta: los investigadores aseguran que el detenido es el principal sospechoso

Daiana Mendieta fue asesinada de un disparo y arrojada a un aljibe de 10 metros de profundidad. Tenía 22 años y el único detenido es un hombre de 55 años.

La chica estaba desaparecida desde el viernes, cuando alrededor de las 20 horas recibió un llamado, agarró el auto familiar y se fue. Menos de una hora después ya no contestaba los mensajes.

Sus padres señalaron que había estado en contacto con un hombre, pero no lo conocían ni sabían de quién se trataba. Sin embargo, los investigadores dieron con la pista de una persona de nombre Gustavo, apodado Pino, de 55 años.

Quién es el principal sospechoso del crimen de Daiana

Según trascendió en la noche de este martes, está confirmado que “Pino” fue el último que tuvo contacto con la chica. Hablaron el mismo viernes que desapareció.

El nombre del detenido surgió durante los días que duró la búsqueda. El Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala tendría una hipótesis sobre lo sucedido y se especula con la posibilidad de un vínculo sentimental entre la víctima y el detenido.

“Pino” tiene un galpón que usa para trabajar y que se ubica cerca de la casa de Daiana. Por el momento, los investigadores tienen dos certezas respecto del detenido: se conocían con la joven y fue el último en hablar con ella.

Pese a que los investigadores consideran que hay pruebas suficientes para imputar al sospechoso por el crimen, lo cierto es el hombre está detenido por “resistencia a la autoridad”, dado que cuando fue a ser interrogado manipuló un arma de fuego frente a los efectivos. Además, se le secuestraron armas, una camioneta y celulares.