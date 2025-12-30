Conmoción en Buenos Aires: visitó la tumba de su esposo y falleció horas después tras dejar un emotivo mensaje

Una tragedia sacude a la localidad de Adolfo Gonzales Chaves, en la provincia de Buenos Aires, tras confirmarse el fallecimiento de María Elena Di Rocco, una mujer de 79 años que perdió la vida en un accidente automovilístico poco después de visitar la tumba de su marido.

El suceso ha generado un fuerte impacto en la comunidad no solo por la fatalidad del hecho, sino por un mensaje que la víctima había publicado días antes en redes sociales y que hoy cobra un sentido estremecedor.

El accidente en el camino rural

El siniestro ocurrió el pasado domingo alrededor de las 14:30 horas, cuando Di Rocco regresaba a su vivienda luego de llevar flores a su esposo, de quien era viuda desde hacía cuatro años. Mientras circulaba en su Fiat Palio por un camino de tierra en la calle Yapeyú, cerca de una zona de quintas, la conductora perdió el control del vehículo por motivos que aún son materia de investigación.

El automóvil volcó sobre un puente de madera y terminó semisumergido con las ruedas hacia arriba en la laguna Pata Larga, un sector de poca profundidad rodeado de algas.

Intentos de rescate y causa de muerte

La respuesta de los vecinos fue inmediata. Un hombre que transitaba por la zona se arrojó al agua para socorrerla y, con la ayuda de otra mujer, le practicaron maniobras de RCP. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos, no lograron salvarle la vida.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Comunal, la Policía Científica y el fiscal Juan Carlos Ustarroz. Según la información preliminar brindada por las autoridades, la causa probable del fallecimiento fue ahogamiento.

“Espérame ahí”: El mensaje que anticipó la tragedia

Lo que ha conmovido profundamente a quienes conocían a María Elena es una publicación que realizó en su cuenta de Instagram el pasado 7 de diciembre, días antes del accidente. El texto, dedicado a su difunto esposo, expresaba:

“Descansa en paz, y espérame ahí, en donde ya no sientes dolor, y te prometo que al llegar, serás la primera persona que buscaré”. En el mismo mensaje, la mujer manifestaba extrañarlo “igual o más que el día que supe que ya no estabas” y le pedía que la visitara en sus sueños, según confirmó A24.

María Elena, quien era conocida por ser una apasionada de las flores, fue inhumada este martes.