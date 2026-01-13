Condenaron a una mujer que estaba chateando en una app de citas mientras su hija de 2 años moría ahogada en la pileta

Una mujer fue condenada en Estados Unidos por la muerte de su hija de dos años, luego de que la Justicia determinara que pasó al menos 45 minutos chateando en aplicaciones de citas mientras la nena se ahogaba en la pileta de su casa. El hecho ocurrió el 12 de septiembre pasado en el condado de Stanislaus, California, aunque los detalles del caso se conocieron en las últimas horas tras el veredicto.

La acusada es Kelle Anne Brassart, de 45 años, madre de seis hijos, quien fue declarada culpable de homicidio en segundo grado y negligencia infantil por la muerte de su hija Daniellé Pires. Según informó la Fiscalía del Condado de Stanislaus, la mujer conocerá su sentencia el próximo 5 de febrero y enfrenta una pena que va de 15 años de prisión a cadena perpetua.

De acuerdo con la reconstrucción del caso publicada por el portal Law & Crime, alrededor de las 15.30, la policía de Turlock acudió a una vivienda ubicada en la cuadra 4500 de Fireside Drive tras recibir un llamado que alertaba sobre una niña inconsciente dentro de una pileta. Al ingresar, los agentes encontraron a la pequeña aún sumergida en el agua.

Los efectivos sacaron a la nena y le practicaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) hasta que fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona. Pese a los esfuerzos médicos, horas más tarde se confirmó su muerte.

Durante el juicio, la fiscalía remarcó que Brassart no intentó rescatar a su hija ni siquiera saltando a la pileta. En su defensa, la mujer aseguró que tenía una lesión en la pierna que la obligaba a utilizar una silla de ruedas y que por ese motivo no pudo sacarla del agua. Sin embargo, un video incorporado como prueba la muestra poniéndose de pie y caminando por la casa sin asistencia.

Otros datos de la investigación

Además, se comprobó que la acusada usaba ocasionalmente una bota ortopédica y muletas, y que tenía plena autonomía para realizar actividades cotidianas, como manejar su auto para ir a hacerse las uñas. La policía también advirtió que Brassart parecía estar alcoholizada mientras se desarrollaba la investigación. El test de alcoholemia dio positivo y, durante una inspección de la vivienda, se encontraron numerosas botellas de licor, tanto llenas como vacías, ocultas en distintos sectores de la casa.

Uno de los aspectos más impactantes del caso surgió posteriormente: según la investigación, la mujer se encontraba en el dormitorio principal chateando con hombres que había conocido a través de aplicaciones de citas mientras su hija se ahogaba en la pileta del patio.

Un informe judicial citado por el periódico local Turlock Journal indicó que Brassart declaró haberle pedido a la niña que sacara a los perros al patio, dejándola sin supervisión durante al menos media hora. Para la fiscalía, ese lapso fue clave y evidenció un grave abandono.

Tras el fallo, la fiscal adjunta Sara Sousa expresó: “Este era el resultado que esperábamos y en el que creíamos”. Y añadió: “No solo incumplió su deber de cuidar a su hija, sino que lo hizo de una manera tan imprudente e indiferente hacia la vida humana que su conducta constituyó un asesinato en segundo grado”.

Por su parte, el abogado defensor sostuvo que se trató de un accidente y que su clienta creía que la niña estaba dentro de la casa. No obstante, la fiscalía rechazó esa versión. “Este es un caso en el que la acusada lo sabía y no le importó”, afirmó Sousa durante los alegatos finales ante el jurado.

“No le importó que su hija estuviera en peligro. No le importó no estar vigilándola porque lo único que quería era ser egoísta y emborracharse”, concluyó la fiscal.