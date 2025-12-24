Policiales

Condenaron a 8 años de prisión a un hombre por abuso sexual en Belén

El hecho ocurrió en 2023 y la sentencia fue dictada por la Cámara Penal N°1, según informó el Ministerio Público.

Redacción Vía Catamarca

24 de diciembre de 2025,

Condenaron a 8 años de prisión a un hombre por abuso sexual en Belén
Ocho años de prisión por un caso de abuso sexual ocurrido en 2023.

La Cámara Penal N°1 dictó una condena de ocho años de prisión para un hombre hallado culpable por el delito de abuso sexual con acceso carnal, por hechos ocurridos en 2023 en el departamento Belén, según informó el Ministerio Público de Catamarca.

El fallo y cómo se desarrolló el debate

Durante el juicio, el fiscal Alejandro Dalla Lasta actuó acompañado por la asesora de menores Daniela Faerman. De acuerdo con la comunicación oficial, el imputado confesó el hecho durante el debate oral.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Mauricio Navarro Foressi, Fernando Damián Esteban y Daniela Barrionuevo, y la sentencia se dictó conforme a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal.

Víctima menor y prueba determinante

El parte oficial indicó que la víctima tenía 13 años y que, como consecuencia del abuso, quedó embarazada. En cuanto a la investigación, se informó que incluyó medidas de prueba consideradas determinantes, entre ellas un estudio de ADN, que permitió avanzar hasta la instancia de debate oral.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS