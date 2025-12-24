Condenaron a 8 años de prisión a un hombre por abuso sexual en Belén

La Cámara Penal N°1 dictó una condena de ocho años de prisión para un hombre hallado culpable por el delito de abuso sexual con acceso carnal, por hechos ocurridos en 2023 en el departamento Belén, según informó el Ministerio Público de Catamarca.

El fallo y cómo se desarrolló el debate

Durante el juicio, el fiscal Alejandro Dalla Lasta actuó acompañado por la asesora de menores Daniela Faerman. De acuerdo con la comunicación oficial, el imputado confesó el hecho durante el debate oral.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Mauricio Navarro Foressi, Fernando Damián Esteban y Daniela Barrionuevo, y la sentencia se dictó conforme a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal.

Víctima menor y prueba determinante

El parte oficial indicó que la víctima tenía 13 años y que, como consecuencia del abuso, quedó embarazada. En cuanto a la investigación, se informó que incluyó medidas de prueba consideradas determinantes, entre ellas un estudio de ADN, que permitió avanzar hasta la instancia de debate oral.