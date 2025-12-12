Cayeron dos kioscos de droga en Alderetes con más de mil dosis secuestradas

En dos procedimientos simultáneos realizados en Alderetes, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas (DIGEDROP) secuestró gran cantidad de estupefacientes y aprehendió a tres mujeres en el marco de una investigación por narcomenudeo.

Los operativos fueron ejecutados por efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas (DIDROP) Este, que, luego de arduas tareas de inteligencia, concretaron allanamientos en dos viviendas ubicadas en el barrio Julio Abraham, donde se sospechaba que funcionaban puntos de venta de droga al menudeo.

Como resultado de las irrupciones, los uniformados detuvieron a tres mujeres, de 28, 32 y 51 años, que quedaron vinculadas a una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes y a la Ley de Narcomenudeo.

En el interior de los domicilios los investigadores hallaron 27 bagullos de marihuana, un total de 1.067 ravioles de cocaína, elementos utilizados para el fraccionamiento y distribución de sustancias, teléfonos celulares y más de $100.000 en efectivo, dinero que también fue incautado al considerarse presuntamente vinculado a la actividad ilícita.

Todo lo secuestrado quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo, que avaló las medidas adoptadas y dispuso la continuidad de la investigación. Desde el fuero especializado se ordenó profundizar la pesquisa para determinar la posible existencia de otros puntos de venta vinculados a la misma organización.