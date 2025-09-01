Caso Loan Peña: la polémica frase del gobernador de Corrientes cuando le preguntaron por el nene

En medio de las elecciones provinciales en Corrientes, una declaración del gobernador Gustavo Valdés se volvió viral y generó debate en redes sociales. Tras emitir su voto este domingo, el mandatario hizo referencia al caso Loan Danilo Peña, el niño desaparecido hace más de 15 meses, y lo comparó con la muerte del fiscal Alberto Nisman.

“La Justicia Federal y todos los correntinos seguimos buscando a Loan como a Nisman”, expresó Valdés en una conferencia de prensa, luego de sufragar en el marco de los comicios en los que se eligieron gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes y concejales. La frase sorprendió por el peso simbólico de ambos casos: por un lado, la desaparición del menor ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, Corrientes; y por otro, la muerte violenta del fiscal Nisman en enero de 2015, aún bajo investigación y con fuertes repercusiones políticas y judiciales.

"Nisman":

Por una respuesta del gobernador de Corrientes sobre la búsqueda de Loan pic.twitter.com/BNS3mYQtOU — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 31, 2025

Contexto político y social

Valdés también se refirió a los hechos recientes de la política nacional. Recordó el acto encabezado por Karina Milei el pasado viernes y pidió que las manifestaciones en el país se desarrollen “de manera pacífica”, en un contexto donde los episodios de violencia han generado preocupación.

La mención a Loan y a Nisman durante la votación no tardó en multiplicarse en las redes sociales, donde cientos de usuarios comentaron la comparación del mandatario. La investigación por la desaparición del niño continúa siendo un tema sensible en Corrientes y a nivel nacional, mientras que el caso Nisman sigue siendo uno de los más resonantes de los últimos años en la justicia argentina.