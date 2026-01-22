Caso Érika Álvarez: incautan camionetas, escopetas y celulares

La investigación por el homicidio de Érika Antonella Álvarez sumó nuevos avances tras una serie de allanamientos realizados en la jurisdicción de Yerba Buena.

Las medidas, ejecutadas por la División Homicidios por orden judicial, derivaron en el secuestro de vehículos, armas y dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes.

De acuerdo con lo informado, en los procedimientos se incautaron elementos vinculados a oficinas donde funciona la empresa relacionada con Felipe Sosa, principal acusado en la causa y actualmente alojado en el complejo penitenciario de Benjamín Paz.

La jefa de la División Homicidios, Susana Montero, explicó: “En el marco de la causa por el homicidio de Erika Antonella Alvarez, el fiscal de Homicidios de feria, Carlos Picón, solicitó una serie de allanamientos que fueron otorgados por el juez de feria y se desarrollaron este martes en la jurisdicción de Yerba Buena, donde se secuestraron cinco camionetas relacionadas al Grupo Sosa, cuyo presidente es la persona que se encuentra detenida y que fue extraditada el lunes desde la provincia de Buenos Aires. También se secuestraron elementos de interés que serán sometidos a los peritajes correspondientes”.

Los operativos se desarrollaron en oficinas del Group Sosa y en un galpón ubicado sobre la ruta N° 301, y fueron supervisados por el juez Lucas Taboada.

La investigación, según detalló Montero, se sostiene con medidas coordinadas desde el hallazgo del cuerpo: “Desde el momento en que se produjo el hallazgo del cuerpo de la víctima se trabajó en forma conjunta y precisa abordando todos los protocolos para lograr de forma rápida el esclarecimiento de este aberrante homicidio“.

”Hasta el momento Sosa es el único y principal sospechoso del crimen de la joven, mientras continuamos con las diligencias investigativas y los trabajos relacionados a los datos que proporcionan la familia y las instrucciones de la fiscalía”.

En los allanamientos también participaron efectivos de la División Delitos contra las Personas, Delitos Telemáticos y Económicos, y Unidades de Investigaciones de Yerba Buena y Lomas de Tafí. Las tareas fueron supervisadas por el director General de Investigaciones, Miguel Carabajal.