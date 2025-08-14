Beba de 8 meses murió tras quedar al cuidado de su hermano de 5 años: la mamá se había ido de fiesta

Un trágico caso ocurrido en Río de Janeiro conmociona a la comunidad y trasciende las fronteras. Una beba de 8 meses falleció después de haber quedado sola junto a su hermano de 5 años, mientras su madre asistía a una fiesta. La mujer, identificada como Vanuza Moura, de 23 años, fue detenida y enfrenta cargos por abandono infantil con resultado de muerte, según difundió TN.

Cómo fue el trágico hecho

El hecho tuvo lugar el pasado domingo en el barrio de Realengo. Según las primeras investigaciones, Moura habría salido de su vivienda pasada la medianoche para asistir a un baile de funk y regresó cerca de las 8:30 de la mañana. Antes de irse, habría dejado comida preparada y le indicó a su hijo mayor que alimentara a la beba si comenzaba a llorar.

Cuando volvió, encontró a la niña inconsciente. La trasladó de urgencia a la Unidad de Atención Magalhães Bastos, donde los médicos solo pudieron confirmar el fallecimiento. De acuerdo con las hipótesis iniciales de la Policía Civil, la menor podría haberse asfixiado tras atragantarse con la mamadera, según informó El Tiempo.

Testimonios de los vecinos

Vecinos del lugar señalaron que escucharon a la bebé llorar durante toda la noche y aseguraron que no era la primera vez que los niños quedaban solos. El padre de los menores, separado de la mujer, declaró que ya le había advertido sobre su conducta, aunque nunca imaginó un desenlace tan grave.

El jefe policial, Alexandre Netto Cardoso, describió la vivienda como “insalubre, sucia y sin alimentos disponibles” para el cuidado de los pequeños. El niño de 5 años fue puesto bajo la custodia de los Servicios de Protección Infantil, que ahora se encargan de garantizar su seguridad y bienestar.

Las autoridades continúan investigando el caso para determinar con precisión las circunstancias de la muerte y evaluar posibles responsabilidades penales adicionales.