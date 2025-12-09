Aprehendieron a un joven buscado por robo agravado e incendio

La División Robos y Hurtos concretó la detención de un joven de 22 años que era intensamente buscado por una causa de robo doblemente agravado, acusado de integrar un ataque en banda y con armas de fuego, que además terminó con el incendio intencional de la vivienda asaltada.

Una causa por robo agravado y un incendio posterior

Según la investigación, el hecho por el que se lo buscaba ocurrió el 21 de noviembre en un domicilio ubicado en avenida Brígido Terán al 1800. De acuerdo con la denuncia de la víctima, habrían ingresado violentamente alrededor de 10 hombres, armados y con bidones de nafta.

Tras amenazar al damnificado, los atacantes sustrajeron electrodomésticos, prendas de vestir y otros bienes. Luego, siempre según la presentación policial y la denuncia, rociaron la vivienda con nafta y le prendieron fuego.

Un segundo ataque en la misma cuadra

En la denuncia, la víctima agregó que esas mismas personas, minutos antes, habrían cometido un hecho similar en una vivienda ubicada enfrente, donde vivía un hombre al que acusaban de haber participado en un hecho de sangre días antes. Ese dato quedó incorporado al análisis del caso y forma parte del contexto que investiga la Justicia.

La detención: operativo y traslado

A partir de la denuncia y de otras medidas judiciales, se conformó un equipo investigativo de la División Robos y Hurtos para localizar al sospechoso. Finalmente, fue detenido en la intersección de Ricardo Rojas y French.

Tras la aprehensión, el acusado fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos N° 4, a cargo de la doctora Sampallo del Pilar, quien avaló el procedimiento.