Alderetes: lo atraparon tras intentar escapar y llevaba 23 envoltorios de cocaína

En un operativo de prevención en Alderetes, personal de la División Patrulla Motorizada aprehendió a un joven que intentó escapar al advertir la presencia policial y que, tras la requisa, fue hallado con 23 envoltorios de cocaína. El procedimiento se desarrolló en el barrio Las Palmeras y terminó con el traslado del sospechoso y la sustancia a la Comisaría de Alderetes por razones de seguridad.

Corrida, persecución breve y hallazgo

Según el reporte, los patrulleros observaron al joven durante recorridos preventivos en la tarde del martes. Al notar el móvil, el sospechoso salió corriendo, lo que derivó en una persecución corta hasta que fue alcanzado. En la requisa, los efectivos encontraron los 23 envoltorios en uno de sus bolsillos.

Piedras contra los móviles y traslado a comisaría

Mientras se realizaba el procedimiento, vecinos comenzaron a arrojar piedras y otros elementos contra los patrulleros. Por ese motivo, el joven y las sustancias fueron trasladados a la Comisaría de Alderetes para continuar con las actuaciones.

Intervención de Didrop y medidas de UFINAR

En la dependencia policial, un equipo de la Dirección Drogas Peligrosas (Didrop) Este realizó las pruebas de campo. Luego, la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR) ordenó el secuestro de las sustancias por infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de Estupefacientes y a la Ley de Narcomenudeo N° 9.188. Además, solicitó los antecedentes del joven.

El rápido accionar fue dirigido por el jefe de la división, el subcomisario Martín Brito, según informó la fuerza.