$20 millones de recompensa para atrapar a un prófugo de la Justicia

El Gobierno de Tucumán anunció este lunes una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información certera que permita la captura de David Walter Lobo, conocido como “El Petiso David”, prófugo de la Justicia y con antecedentes vinculados al narcotráfico.

El Ministerio de Seguridad indicó que quienes posean información, fotografías o datos de localización podrán comunicarse a los teléfonos 381-4426204, 381-6061198 o al 911.

“Quienes aporten los datos serán mantenidos en la más absoluta reserva su identidad”, remarcaron desde la cartera.

Por orden judicial, la Policía de Tucumán ya realizó allanamientos en propiedades que serían de Lobo, donde se secuestró droga y otros elementos de interés para la investigación. El delincuente continúa prófugo pese a los operativos realizados.

Con esta decisión, el Gobierno provincial refuerza su política de combate al narcotráfico y al crimen organizado, utilizando la herramienta de recompensas económicas como incentivo para obtener datos que faciliten la captura de delincuentes de alta peligrosidad.