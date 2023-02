Visita de Fernández a Concepción del Uruguay: anunciaron casi diez mil millones en obras la ciudad

En su carácter de titular del Ejecutivo nacional, Fernández es la primera vez que llegó a “La Histórica” y su presencia dio un marco institucional de gran significación para las actividades programadas que tuvieran epicentro en la Isla del Puerto y el auditorio municipal “Carlos María Scelzi”. Además, en todo momento se destacó a la jornada como Histórica para la ciudad, al haber llegado en una fecha trascendental para la historia argentina y no solo entrerriana, al cumplirse este 3 de febrero, 171 años de la Batalla de Caseros.

Visita de Alberto Fernández a Concepción del Uruguay. Foto: web

Precisamente fue en la céntrica sala del municipio – un Auditorio Scelzi explotado de personas que fueron que a verlo - donde el presidente y el gobernador anunciaron formalmente una serie de obras que la actual administración viene gestionando y la firma de documentación como el acta de intención para llevar a cabo el proyecto de obra de puesta en valor integral del Palacio San José.

Visita de Alberto Fernández a Concepción del Uruguay. Foto: prensa

Cabe detallar que en la oportunidad quedó suscripto, entre el gobierno de Entre Ríos y la empresa adjudicataria, el contrato de obra de construcción del acceso norte a Concepción del Uruguay por un monto de 2.275 millones de pesos. Es decir, en breve, se apreciarán los primeros movimientos de suelo en una nueva ruta para las y los uruguayenses.

Visita de Alberto Fernández a Concepción del Uruguay. Foto: web

Además, el gobernador Bordet hizo entrega simbólica de una nueva ambulancia de alta complejidad destinada al Hospital Justo José de Urquiza y del llamado a licitación para la etapa final de los trabajos del centro cultural de la ex Central Caseros, con un presupuesto de 593 millones de pesos, un lugar que será emblema y epicentro, sin dudas, de la actividad cultural provincial.

En cuanto a los aportes del gobierno nacional, el intendente Oliva firmó con los ministros Katopodis y Lammens sendas actas correspondientes a obras de pavimentación de diferentes sectores de la ciudad y la construcción de una nueva cancha de hockey de césped sintético que será construida en la zona oeste de la ciudad, una zona de gran crecimiento y expansión demográfica en los últimos años, con la construcción de cientos de viviendas encaradas a través del Gobierno provincial. Pavimentación y deportes resumidos prácticamente en casi mil millones de pesos.

Visita de Alberto Fernández a Concepción del Uruguay. Foto: prensa

El ámbito del auditorio fue escenario –asimismo- de un esperado anuncio para toda la región vinculado con la reconstrucción y rehabilitación de la Ruta Provincial 39 desde Concepción del Uruguay hasta Rosario del Tala, con un presupuesto total que asciende a la suma de 8.300 millones de pesos. Los elocuentes aplausos de las personas presentes, demostraban la emoción por el anuncio, ante una ruta que une a las y los entrerrianos y que ameritaba este arreglo.

Palabras del Intendente

El presidente municipal Martín Oliva tuvo a su cargo el mensaje de bienvenida, en el que destacó los objetivos que persigue su administración. “Trabajamos con mucho empeño para que Concepción del Uruguay pueda ser una ciudad con desarrollo y bienestar. Una ciudad con progreso y justicia social. Una ciudad que crezca, se extienda, que cada día genere más oportunidades, y que –a su vez- garantice más derechos. Una ciudad que de a poco esté más insertada en el futuro, pero sin soltarle la mano a aquellos que aún pagan las consecuencias de un pasado no muy lejano”, reseñó en una parte de su discurso.

Con palabras de agradecimiento, el titular del del ejecutivo municipal se dirigió al presidente, para destacar gestiones del gobierno nacional en favor de la ciudad. En ese sentido dijo que “celebramos, nos sentimos orgullosos. Porque esta visita y estos anuncios son logros colectivos. Porque la infraestructura traerá trabajo, un sitio para contener a nuestros jóvenes y un lugar de calidad para practicar deporte. Porque los anuncios de pavimento, son obras para nuestras empresas locales, es trabajo para nuestra gente, y servirán para mejorar la conectividad de la ciudad y generar mejores condiciones de habitabilidad a nuestra querida Concepción; y los anuncios del Palacio, conectan directamente con nuestra historia, nuestras raíces, nuestra cultura y nuestra memoria”.

Visita de Alberto Fernández a Concepción del Uruguay. Foto: web

Oliva también tuvo expresiones de agradecimiento para la diputada nacional Carolina Gaillard “que mucho tuvo que ver en la inclusión en el presupuesto nacional de la puesta en valor del Palacio San José”.

De la misma manera elogió al ministro Lammens por el aporte realizado por su cartera para la instalación en la ciudad de una nueva cancha de piso sintético y su preocupación para encarar las obras de reparación del palacio San José. “Tres meses después vino, junto con el presidente, habiendo cumplido todo y cada uno de sus compromisos”, subrayó.

Bordet elogió la recuperación económica

Por su parte el gobernador Gustavo Bordet recordó la fecha del 3 de Febrero a la que enlazó con la realidad por la que atraviesa el palacio San José.

En tal sentido aseguró que la ex residencia del General Urquiza “fue sistemáticamente abandonada en la gestión anterior, por lo que ahora nosotros debemos hacer un esfuerzo grande”, refiriéndose a los futuras obras de puesta en valor.

El primer mandatario provincial tuvo palabras de reconocimiento para la recuperación económica que se advierte en el país.

“Venimos de reunirnos con los operadores turísticos y esto es una muestra de lo que ocurre con todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico en Entre Ríos, con una temporada récord; con un millón de turistas que nos visitaron en el mes de enero”, sostuvo.

Para ampliar el concepto, Bordet añadió que dicha tendencia también la experimentan “otras actividades de sus nueve cadenas de valor, que tienen un franco proceso de recuperación, lo que nos demuestra que estamos transitando por el camino correcto”.

“Vamos a volver a la casa donde vivió Urquiza”

Inmediatamente se escucharon las palabras del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que estuvieron orientadas hacia la necesidad de unidad de los argentinos.

Al respecto remarcó la voluntad de su gestión de no excluir a nadie. “No hay un solo municipio en toda la Argentina que no haya recibido obra pública”, afirmó.

Y apelando a la recordación de un nuevo aniversario de la Batalla de Caseros expuso que “es un día propicio para que, pensando en esa batalla, tratemos de hacer algo por terminar con las divisiones en la Argentina”.

Defendió todas las iniciativas encaradas durante la pandemia por el gobierno nacional, en favor de la industria del turismo, y reveló que la explosión del sector quedó evidenciada en los 22 millones de argentinos que durante el año último visitaron algún lugar del país.

Pero quizá, entre los detalles más importantes de la visita presidencial, debe resaltarse la voluntad de recuperar la casa del General Urquiza, donde actualmente funcionan oficinas del correo.

Dirigiéndose al Presidente Municipal Martín Oliva, sentado hacia la derecha del Presidente de la Nación; Alberto Fernández fue muy explícito: “Vamos a volver a la casa donde vivía Urquiza, se lo garantizo intendente”.

El titular del gobierno nacional, que llegó en horas del mediodía a Concepción del Uruguay, había concurrido –previamente- a la reunión de operadores turísticos de la costa del río Uruguay, que tuvo lugar en la Isla del Puerto.

Durante el transcurso de la ceremonia, el intendente Martín Oliva hizo entrega al presidente de la Nación, Alberto Fernández de una representación de la pluma de ñandú realizada en plata, por el orfebre de la vecina ciudad de San José, Daniel Bravo; distinguiéndolo a su vez, como “Huésped de Honor”, un Decreto que si bien guarda requerimientos protocolares, sin ningún lugar a dudas, miles de uruguayenses así lo sintieron, luego de una jornada colmada de anuncios y de una visita que no se registra todos los días.