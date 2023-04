Villaguay: referentes históricos del basquet en playones de la ciudad

El lugar que los vio nacer como atletas, y luego tuvieron un destino de éxito con el profesionalismo fue testigo de la presencia en la cancha de Daniel Bes “El Zurdo” ex jugador y goleador de Estudiantes de Concordia, contador Publico; Eduardo “El Turquito” Jacobo campeón argentino con la Selección de Entre Ríos entre otros logros además de Licenciado en Sistemas y Luis “Chuzo” González ex jugador profesional, ex Selección Argentina y Empresario entre otras activiades.

Aros de metal en playones deportivos. Foto: web

Fue este 28 de abril desde las 15 hs en el Skate Park de Villaguay. La idea del encuentro nace de la necesidad de tener en los aros de las canchas y playones de básquet en los barrios, generalmente vulnerables, siempre con las redes de cadena.

Estas redes de mayor duración se usan en gran parte del mundo en canchas a la interperie, principalmente en EEUU, en la cuna del básquet mundial.

“Esa es y será la humilde ayuda para nuestra sociedad” dice el “Turco” Eduardo Jacobo, uno de los responsables de la inciativa.

“Entre Ríos se merece tener ese mínimo aporte y desarrollo como ya lo entendió Concordia y ahora Villaguay. Una Responsabilidad Social muy necesaria que con una mínima inversión, nuestros gurises entrerrianos pueden practicar esta disciplina en los barrios”, afirmaron los protagonistas del encuentro.

Aros con redes de cadenas

Las redes de cadena son gran parte de una solución para canchas y playones deportivos con tableros ayudando así al desarrollo del basquet olvidada un poco estos tiempos en los barrios.

Los ex atletas agradecieron la presencia del Viceintendente Cr. Gonzalo Devetter, referentes locales y colaboradores. En Villaguay ya se llevan haciendo más de 10 playones con las redes de metal como en Concordia y Federal.