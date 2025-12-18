Santa Fe y Paraná analizan un transporte fluvial alternativo al túnel subfluvial

El proyecto contempla la utilización de lanchas o catamaranes para unir ambas ciudades, con el objetivo de aliviar el tránsito vehicular, ofrecer una opción de movilidad sustentable y fortalecer la integración regional.

La propuesta fue abordada en una primera reunión entre la intendenta de Paraná, Rosario Romero, y el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, quienes coincidieron en la necesidad de trabajar de manera articulada y aprovechar el río Paraná como un eje de unión entre ambas ciudades.

En diálogo con Cadena 3, Poletti explicó que se trató de un encuentro inicial entre los equipos técnicos de ambas municipalidades. “Hablamos de la posibilidad de un transporte fluvial, pero también de trabajar en conjunto en turismo y cultura. Estamos a unos 20 minutos en auto por autovía y surgió esta alternativa de pensar un transporte por agua, urbano e interurbano, con muelles”, señaló.

El intendente santafesino destacó además el potencial del entorno natural de su ciudad. “El 70% del territorio de Santa Fe es agua y no lo estamos aprovechando. La idea es amigarnos con el río y pensar un transporte fluvial sustentable, que también tenga un perfil turístico, con recorridos de alrededor de media hora y paisajes atractivos”, indicó.

Ambos jefes comunales coincidieron en definir a Paraná y Santa Fe como una única área metropolitana, que reúne cerca de un millón de habitantes y registra una intensa circulación diaria por motivos educativos, culturales y sociales. En ese sentido, Poletti remarcó que “hay muchos estudiantes que cruzan a diario y numerosas actividades culturales y fiestas populares”, por lo que el servicio fluvial podría convertirse en una alternativa complementaria de conexión.

El proyecto prevé la conformación de una mesa de trabajo que incluirá a los gobiernos provinciales, a los entes portuarios de Paraná y Santa Fe y al sector privado, con la intención de avanzar en un esquema de inversión público-privada. Desde ambas intendencias señalaron que se trata de una iniciativa con potencial impacto positivo para el desarrollo, la movilidad y la integración regional.