Un colectivo del servicio urbano de pasajeros de Paraná resultó dañado este lunes por la mañana tras la rotura de una de sus ventanillas laterales. La unidad afectada pertenece a la empresa San José y corresponde al interno N°18 de la Línea F-1.

El episodio se produjo cuando el colectivo transitaba por calle Salellas, antes de llegar a avenida Almafuerte, mientras se dirigía a la cabecera para iniciar su recorrido habitual. En ese trayecto, el chofer sintió un fuerte impacto en el lateral derecho de la unidad, aunque en un primer momento no advirtió la magnitud del daño.

Al doblar por avenida Almafuerte y continuar la marcha, el conductor percibió la caída de un objeto. Al observar por el espejo retrovisor, constató que una de las ventanillas laterales se encontraba rota, lo que motivó la inmediata detención del colectivo y la notificación correspondiente.

Rompieron la ventanilla de un colectivo urbano de Paraná: ya son tres las unidades dañadas

Antecedentes recientes

Este hecho se suma a otros dos ataques registrados días atrás, el pasado 9 de diciembre, contra unidades del renovado servicio urbano en distintos sectores de la ciudad.

El primer incidente ocurrió en el barrio Paraná XIV y afectó al interno N°202 de la Línea D —ex línea 1—, que une el barrio de la Policía con la zona de Toma Nueva. En esa oportunidad, la unidad fue alcanzada por un piedrazo mientras cumplía su recorrido.

El segundo episodio involucró al interno N°12 de la Línea L —ex línea 9—, que sufrió un impacto en una de sus puertas mientras circulaba por su trayecto habitual. Según se informó, el daño habría sido accidental, cuando un vecino realizaba tareas de corte de pasto y una piedra impactó contra el vehículo.

Ambas unidades pertenecen a la flota de colectivos largos, con capacidad para 44 pasajeros.