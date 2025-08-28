El espacio cultural GAP de Paraná abre sus puertas a una experiencia que combina sensibilidad y misterio. Se trata de “OM. La Fuerza de lo Invisible”, la muestra de la artista Janet M. Waldner, oriunda de Hasenkamp, con curaduría de Valen Anadón. La exposición ya puede recorrerse y estará disponible hasta el 15 de septiembre, con acceso libre y gratuito.

OM. La Fuerza de lo Invisible: el arte de Janet M. Waldner en GAP.

Con una propuesta que despierta emociones y nuevas formas de percibir lo que nos rodea, la obra de Waldner nos invita a detenernos y explorar lo intangible: aquello que no siempre se ve, pero sí se siente.

“Instantes que aparecen y se desvanecen, como huellas de luz en el atardecer. Cada obra es un rastro de lo que no puede atraparse,una presencia que habita en el límite entre lo visible y lo secreto. Un viaje hacia lo profundo, donde la claridad se disuelve en misterioy los colores revelan lo que solo el alma puede reconocer.

Porque lo invisible también tiene su forma de brillar.”

— Janet M. Waldner – Valen Anadón

Una experiencia para compartir

La muestra propone un encuentro vivo con el arte, donde lo intangible se materializa en cada trazo y color. GAP, fiel a su impronta de impulsar la cultura contemporánea, se convierte en el escenario ideal para recorrer la obra de una artista entrerriana que trasciende lo evidente y abre nuevas preguntas en cada espectador.

GAP, está Alameda 355 de Paraná y hasta el 15 de septiembre se puede visitar con entrada libre y gratuita.