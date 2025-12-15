Oliva: “En jubilación y reforma laboral es muy difícil que yo vote en contra de los trabajadores”

El senador provincial Martín Oliva (PJ–Uruguay) analizó distintos temas de la agenda legislativa y provincial, entre ellos el tratamiento del Presupuesto, la eventual reforma previsional y la situación de la salud pública en Entre Ríos. Lo hizo en declaraciones al programa A Quién Corresponda, que se emite por Radio Plaza 94.7.

En primer lugar, Oliva confirmó que dejará la presidencia del bloque justicialista. “En diciembre de 2023 se definió un año y después no hubo decisión de cambiar. Las dos veces votamos y ahora ya les dije que vamos a votar en estos días porque mi etapa está cumplida. Era un año y fueron dos, agradecido de que haya sido por voto, pero fueron dos años de muchísimo aprendizaje”, señaló.

Presupuesto y endeudamiento

Consultado por el tratamiento del Presupuesto, expresó: “Como cualquier Ejecutivo, yo siempre quería que me lo aprueben por unanimidad. Era mi obsesión cuando fui intendente. En este caso es la segunda vez que voto positivo por el Presupuesto y me abstengo en el endeudamiento en dólares”.

Al respecto, explicó que la provincia ya autorizó endeudamientos por 450.000 millones de pesos en 2024 y 420.000 millones en 2025, destinados principalmente a obra pública, y consideró que “le es suficiente a la provincia para el desarrollo de infraestructura y no tanto para gastos corrientes o de funcionamiento”.

Reforma previsional

Sobre la reforma previsional, Oliva indicó que mantuvo una reunión con el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, y sostuvo que existe un proyecto en elaboración. “No me dijo cuándo lo van a elevar, pero si se miran las alocuciones de Dal Molín y Vergara en la sesión del Presupuesto, hablan de una reforma previsional en ciernes”, afirmó.

Si bien aclaró que no cree que el tema se trate en lo inmediato, consideró que llegará en los próximos meses: “Para mañana tenemos el Código Fiscal y la coparticipación de comunas. No creo que lo previsional llegue la semana que viene, pero sé que va a suceder”.

En ese marco, anticipó que la edad jubilatoria será uno de los ejes del debate: “Seguramente el tema de la edad va a estar. Habría que segmentarlo, no podemos poner a todas las personas por igual. No me parece que alguien se pueda jubilar a los 45 o 50 años y tener 35 años de jubilado, porque ya hay un desbalance en la relación aportante-jubilado”.

No obstante, dejó en claro su postura política:“Hay dos cosas en las que siempre voy a estar del lado de los trabajadores, que es el núcleo político principal del espacio por el que llegué a la senaduría: la jubilación y la reforma laboral. Es muy difícil que yo vote en contra de lo que piensa el conjunto de los trabajadores y sus representantes”, sostuvo.

Salud pública

Al analizar la situación sanitaria de la provincia, Oliva consideró que se trata de un problema estructural: “Es muy difícil abordar el tema de la salud en la provincia. Hay que sentar a quienes hacemos la medicina, a las autoridades sanitarias, a los formadores, a los colegios profesionales, y desarrollar un análisis hacia adelante”.

En ese sentido, propuso avanzar en un plan integral que contemple las distintas realidades de los 17 departamentos entrerrianos y articule acciones con municipios y Nación. “Tenemos niveles de prestación superpuestos y falta una reorganización profunda”, indicó.

También remarcó la necesidad de incorporar a las universidades al diseño de políticas sanitarias y advirtió sobre las falencias en áreas críticas como la salud mental y la atención pediátrica de alta complejidad.

Situación de la industria avícola

Por último, Oliva se refirió al impacto del cierre de la planta avícola de Tres Arroyos en Concepción del Uruguay. Señaló que la ciudad y el departamento tienen a la actividad avícola como uno de sus principales motores económicos y manifestó su preocupación por la caída de la producción y el aumento de las importaciones.

“Veo con preocupación la situación de las importaciones, porque repercute directamente en el nivel de producción de las plantas locales. Creo que vamos camino a estar peor, porque las importaciones están por todos lados”, concluyó.