Oliva advirtió a Frigerio: “Espero que el Gobierno provincial no se mimetice con las formas de Milei”

A través de una columna de opinión titulada “Debates responsables para una democracia sólida”, el legislador cuestionó la “inaceptable” escalada de agravios desde sectores del oficialismo y expresó su preocupación por la alianza electoral entre el mandatario provincial y La Libertad Avanza.

Oliva señaló que espera que la gestión de Frigerio “no se mimetice con las formas que tanto daño le hacen a la democracia”. “La democracia se fortalece en el debate responsable”

En su escrito, el senador justicialista subrayó que en tiempos de campaña “es imprescindible recordar que la democracia se sostiene en debates responsables y no en el terreno del agravio”.

“El mismo respeto y madurez que hemos sabido mantener en el recinto legislativo debería primar en la vida política pública”, sostuvo.

Oliva recordó además que desde el peronismo acompañaron iniciativas claves para la gestión provincial: “Hemos brindado gobernabilidad votando leyes de emergencia, autorizando endeudamiento en dólares y sancionando un Presupuesto que facilita la acción del Estado. Ese espíritu de responsabilidad debe guiar también la campaña electoral”.

Críticas al oficialismo y advertencia sobre Milei

El legislador consideró “inaceptable” que dirigentes del oficialismo respondieran con insultos a las críticas del exgobernador Gustavo Bordet. “El agravio nunca puede ser el camino: tanto atacar a un mandatario en funciones como a uno que cumplió su mandato tiene la misma gravedad institucional”, advirtió.

En ese marco, comparó las prácticas políticas provinciales con el estilo del presidente Javier Milei: “Asistimos al espectáculo de un Presidente que convirtió el insulto sistemático en su forma de comunicación y que hoy se ve obligado a recalcular. En Entre Ríos, el actual gobierno eligió una alianza electoral con La Libertad Avanza. Espero sinceramente que ello no implique replicar esas formas”.

“Construir desde principios y valores”

Para cerrar, Oliva instó a sostener un debate político serio y constructivo: “Los puentes dinamitados se derriban en un instante, pero reconstruirlos requiere tiempo, esfuerzo y paciencia. La política no se trata de imponer desde el agravio, sino de construir desde principios y valores. Nuestra responsabilidad como dirigentes es aportar madurez institucional para que la democracia se consolide, sin caer en el atajo fácil de la descalificación”.