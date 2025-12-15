La vicegobernadora recorrió la Feria Navideña de Crespo.

La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, recorrió la Feria Navideña de Crespo junto al intendente Marcelo Cerutti, en el marco de una de las propuestas tradicionales de la ciudad que combina actividad comercial, expresiones culturales y espacios de encuentro para la comunidad.

La feria comenzó el sábado 13 de diciembre y continúa hasta el domingo 14, a partir de las 19 horas, con un recorrido que abarca las principales calles de Crespo. La actividad es organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Crespo y el Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de la ciudad.

Durante las jornadas, vecinos y visitantes pueden recorrer más de 80 stands de emprendedores, disfrutar de música en vivo y propuestas artísticas, además de acceder a un punto de control de presión arterial, stands de concientización sobre el uso de pirotecnia y reciclaje, y un sector de juegos destinado a las infancias. En paralelo, alrededor de 200 comercios permanecen abiertos durante el desarrollo del evento.

Una fiesta tradicional de la ciudad

En el marco de la recorrida, Aluani brindó entrevistas a medios locales, donde agradeció la invitación y destacó el valor de la feria para la comunidad:“Hoy Crespo enciende mucho más que luces: enciende encuentro, comunidad, cercanía y creatividad”, expresó.

Asimismo, señaló que se trata de “una noche llena de alegría, gastronomía y música”, y subrayó la importancia del acompañamiento del Estado a este tipo de iniciativas, ya que “no solo promueven la unión y el festejo de la comunidad, sino que también fortalecen la economía regional”.

La vicegobernadora valoró especialmente que, en vísperas de Navidad, los vecinos puedan reunirse en un espacio con una amplia oferta comercial protagonizada por emprendedores locales. En ese sentido, afirmó que “el desarrollo local es fundamental para las ciudades, los pueblos y para la provincia”, y destacó la experiencia crespense como “muy valiosa para que otras ciudades la repliquen”.

Además, remarcó la importancia de la cercanía del Estado con la comunidad, al señalar que permite “conocer de primera mano sus necesidades, sus reclamos y en qué se puede colaborar”. “Apostamos al esfuerzo y al valor del trabajo, porque creemos que es la única manera de generar oportunidades para el desarrollo de la economía”, sostuvo.

Por su parte, el intendente Marcelo Cerutti indicó que la Feria Navideña “ya es una tradición en la ciudad” y precisó que se trata del sexto año consecutivo en el que se realiza, con la participación de más de 80 emprendedores y el acompañamiento del Centro Comercial local. Además, destacó la presencia de la vicegobernadora, a quien consideró clave “para brindar apoyo a la ciudad y a todos los emprendedores”.

“Realmente es una fiesta, con un patio gastronómico muy destacado, entretenimiento para los chicos y música permanente. Una fiesta vivida por toda la ciudad, y que Alicia se haya acercado le da un marco todavía más importante”, remarcó Cerutti.

Presencias

Acompañaron la recorrida el secretario de Justicia de la provincia, Julián Maneiro; la coordinadora del Senado, Julieta Sosa; la viceintendenta de Crespo, Jacinta Eberle; la secretaria de Economía, Hacienda y Producción del municipio, Evangelina Schmidt; y la subdirectora de Empleo y Emprendedurismo de Crespo, Vanina Schrooh.