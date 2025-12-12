La Terminal de Ómnibus de Paraná suma mejoras y se viste de Fiestas para recibir el 2026

La Terminal de Ómnibus de Paraná continúa con un proceso de remodelación integral que avanza de manera progresiva y por etapas. La intervención forma parte de un master plan de reacondicionamiento que tiene como objetivo modernizar las instalaciones, optimizar la funcionalidad del edificio y mejorar la experiencia de quienes transitan diariamente por el principal nodo de transporte terrestre de la ciudad.

Una terminal con alta demanda de servicios

Más de 270 servicios diarios de transporte urbano, nacional y de larga distancia parten o arriban cada día a la Terminal de Paraná, consolidándola como un punto estratégico de conectividad para Entre Ríos y la región. Las obras y mejoras se desarrollan sin interrumpir la operatoria habitual, garantizando el funcionamiento del servicio mientras se avanza en la transformación del edificio.

Avanza la remodelación integral de la Terminal de Ómnibus de Paraná.

En este contexto, el proyecto apunta a crear un nuevo concepto de terminal, concebida no solo como un espacio de tránsito, sino también como un lugar de encuentro para viajeros y vecinos, integrado a la dinámica urbana de la ciudad.

Renovación de sanitarios y accesibilidad

En una primera etapa, se concretó la renovación total de los sanitarios, que incluyó el reemplazo de revestimientos, pisos, artefactos, griferías y equipamiento completo. Además, se incorporaron nuevos baños de uso exclusivo para el personal y un sanitario adaptado para personas con movilidad reducida, reforzando los criterios de accesibilidad e inclusión.

La nueva gestión de la terminal de ómnibus de Paraná ha implementado importantes avances que buscan mejorar la experiencia de los pasajeros

Obras en el interior del edificio

Actualmente, los trabajos se concentran en el interior del edificio. Se llevaron adelante tareas de limpieza general y se eliminó cartelería obsoleta que generaba contaminación visual. Asimismo, se reacondicionaron cañerías e instalaciones técnicas, se repintaron los espacios interiores, se realizó un control integral de plagas y se incorporaron nuevos vinilos y equipamientos.

Como parte del enfoque estético y funcional, se sumó vegetación en puntos estratégicos y se avanza en el desarrollo de una nueva señalética interior, clara, moderna y unificada, que permitirá mejorar la orientación y la circulación de los usuarios dentro de la terminal.

Dársenas y fachada

Las tareas comenzaron en el sector de dársenas nacionales, donde se replicaron los trabajos de limpieza, eliminación de cartelería antigua, reacondicionamiento técnico y pintura exterior. Una vez finalizada la intervención en la fachada principal, estas obras se extenderán a las dársenas provinciales.

felices fiestas terminal

En paralelo, se trabajó sobre la fachada del edificio con tareas de limpieza integral, renovación de cañerías, mejoras estructurales, pintura exterior, instalación de vinilos, nueva cartelería y la incorporación de un sistema de iluminación renovado que mejora la visibilidad y la seguridad del entorno.

Ordenamiento comercial

Ya se colocaron la cartelería interna y externa de los locales comerciales, junto con un proceso de ordenamiento general de vidrieras e instalaciones visibles, como los equipos de refrigeración.

Con este fin, se entregaron notificaciones a los locatarios con normativas claras, esquemas ilustrativos y propuestas de adecuación que deberán aplicarse con carácter de urgencia, con el objetivo de lograr un entorno más armónico, ordenado y funcional para quienes transitan diariamente por la terminal.

Avanza la remodelación integral de la Terminal de Ómnibus de Paraná.

Nuevos cambios en la Terminal de Omnibus de Paraná.

Mejora de servicios al pasajero

La remodelación integral impacta directamente en la calidad de los servicios al pasajero. La puesta en valor de la sala de espera, ahora más limpia, ordenada y confortable, se complementa con una señalética más eficiente que facilita el acceso a boleterías, andenes y áreas de servicios.

La restauración total de los sanitarios, la mejora en la iluminación, la limpieza visual y la reorganización de espacios cobran especial relevancia en períodos de alta demanda, como las fiestas y la temporada de verano, cuando la terminal recibe a miles de viajeros.

En el marco de las fiestas de fin de año, la terminal presenta además una ambientación especial con motivos navideños y detalles alusivos a la llegada del 2026, acompañando las mejoras estructurales y de servicios. Se trata de un espacio renovado, más ordenado y funcional, que mejora la experiencia de pasajeros y visitantes y acompaña el movimiento turístico de la ciudad rumbo al nuevo año.

Administración y gestión

La Terminal de Ómnibus de Paraná es administrada por Estación Pacheco S.A., empresa responsable de la gestión del predio y que forma parte de la división terminales del Grupo Flecha, uno de los principales operadores del transporte de pasajeros del país.

Con este conjunto de obras, la Terminal de Ómnibus de Paraná avanza hacia un espacio más moderno, funcional y preparado para acompañar el crecimiento del movimiento turístico y el inicio del 2026, sin perder su valor histórico como una de las principales puertas de entrada a la ciudad.