La Libertad Avanza presentó una alianza para las elecciones legislativas en Entre Ríos.

La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR, el Movimiento Social Entrerriano (MSE), el Partido Libertario y el Partido Fe conformaron un frente electoral para competir en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

Miguel A. López
8 de agosto de 2025,

El acuerdo, firmado por representantes y apoderados de las fuerzas políticas, llevará el nombre “Alianza La Libertad Avanza”, utilizará el color violeta y el águila como símbolo.

En Entre Ríos, la elección de medio término renovará tres bancas en el Senado de la Nación y cinco en la Cámara de Diputados, todas correspondientes a representantes de la provincia.

Según el documento de compromiso firmado por los integrantes del frente, el objetivo es “defender las ideas de la libertad” y presentar una alternativa al kirchnerismo.

El presidente de LLA en Entre Ríos, Roque Fleitas, señaló que la coalición “tiene mucha aceptación entre nuestro electorado” y que será compartida “con el presidente Javier Milei, el gobernador Rogelio Frigerio y otros referentes provinciales”.

Fleitas afirmó que ya trabajan en “una distribución equitativa de las bancas” y que esperan contar con más representantes entrerrianos en el Congreso para respaldar las políticas impulsadas por el Poder Ejecutivo.

