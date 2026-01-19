La Escuela Técnica de Crespo incorporó tornos y un CNC de última generación para sus talleres.

Este sábado, la Escuela Técnica de Crespo recibió tres tornos convencionales y un equipo CNC de última generación, en el marco del “Proyecto de Adquisición de Tecnología” impulsado por la institución a través de la Asociación Cooperadora y el Centro de Estudiantes ECOS.

Desde la comunidad educativa destacaron que contar con este equipamiento “les permitirá a nuestros estudiantes acceder a herramientas de última generación y desarrollar habilidades prácticas en un entorno de aprendizaje innovador”. En ese sentido, agradecieron a todas las personas que colaboraron para hacer posible la iniciativa, “especialmente a las empresas que aportaron generosamente, a las familias y a la firma Migueles Construcciones, por la ayuda brindada para la descarga del nuevo equipamiento”.

Además, señalaron que durante el receso escolar, integrantes de la Cooperadora continuaron trabajando en la mejora de los talleres, en particular en el espacio que será destinado al futuro sector de mecanizado y CNC, donde se instalarán los tornos recientemente adquiridos.

La incorporación de esta tecnología representa un salto cualitativo para la formación técnica de los estudiantes, alineando la enseñanza con las demandas actuales del sector productivo y fortaleciendo el perfil profesional de los egresados.