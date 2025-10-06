La Editorial Municipal de Paraná participará en la Feria de la Palabra de Concepción del Uruguay.

Bajo el lema “Laberinto. Memoria. Espejo”, inspirado en la obra de Jorge Luis Borges, el evento se desarrollará en distintos espacios de la ciudad y contará con más de 20 stands, presentaciones de libros, conferencias y actividades culturales destinadas a públicos de todas las edades.

Entre los invitados destacados figuran los escritores Carlos Skliar, Alejandro Vaccaro y Miguel Ángel Federik, quienes ofrecerán charlas y reflexiones sobre la figura de Borges y su vínculo con Entre Ríos.

Paraná y Concepción del Uruguay son actualmente las únicas dos ciudades entrerrianas con editoriales municipales. Desde hace cinco años, ambas impulsan de manera conjunta el concurso literario “Entre Orillas”, una iniciativa que promueve la producción y difusión de obras de autores locales.

La Feria de la Palabra se ha consolidado como una de las principales citas culturales de la región, convocando no solo a amantes de la lectura, sino también a quienes disfrutan de la música, el teatro y otras expresiones artísticas.

La participación de la Editorial Municipal de Paraná reafirma su compromiso con el desarrollo de la literatura local y regional, llevando a este encuentro el trabajo de autores que contribuyen a enriquecer el patrimonio cultural de la provincia.