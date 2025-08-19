La página oficial del Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos fue intervenida este lunes 18 de agosto por un ciberataque atribuido a un grupo que se identifica como Paralord Team.

Al intentar ingresar, en lugar de los contenidos habituales, los usuarios se toparon con una bandera de Brasil, un mensaje en tono irónico y la firma de cinco presuntos hackers: Mizun0, Catx64, S0dr4ky, V1X y Urso.

“Damas y caballeros, tengo dos noticias para ustedes: una buena y una mala. La mala noticia es que fueron hackeados. Y la buena noticia es que fuimos nosotros quienes hackeamos. xD”, se lee en la portada intervenida del sitio oficial del organismo que preside Alicia Fregonese.

El portal hackeado también mostraba un video musical y una leyenda en portugués que afirmaba: “Pelé é maior que Maradona”, en referencia a la histórica rivalidad futbolística entre Argentina y Brasil.

Hackearon el portal del Consejo General de Educación de Entre Ríos: apareció con mensajes en portugués y bandera de Brasil

Hasta el momento, las autoridades del área de Educación provincial no emitieron un comunicado oficial sobre el incidente ni explicaron si el ataque pudo comprometer trámites y servicios en línea que ofrece el CGE, como inscripciones, gestiones administrativas y consultas.

Se espera que en las próximas horas se informe si la intrusión fue solamente una modificación de la portada o si existió acceso a datos internos. Actualmente, la página permanece en mantenimiento.

Hoy 19 de agosto, el sitio se encontraba funcionando de manera correcta con todo el contenido que tenía antes del ataque.