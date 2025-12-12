Frigerio inauguró desde Villa Urquiza la temporada de verano de Entre Ríos

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este jueves en Villa Urquiza el lanzamiento oficial de la temporada de verano 2025/2026. El acto se realizó en el muelle histórico y la explanada de la playa municipal, en un marco de celebración que reunió a autoridades provinciales y locales, emprendedores, prestadores turísticos y vecinos.

“Tenemos 70 destinos turísticos y uno es más lindo que el otro para recibir a los turistas y que se sientan como en su casa”, expresó Frigerio durante su discurso, al resaltar la diversidad y el potencial del turismo entrerriano.

El mandatario estuvo acompañado por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia; el secretario de Turismo, Jorge Satto; y el intendente de Villa Urquiza, Manuel Tennen, entre otras autoridades.

Balance de gestión y apuesta al turismo

Frigerio subrayó la importancia de dar inicio a la temporada estival de manera anticipada y remarcó la coincidencia con el segundo aniversario de su gestión al frente del gobierno provincial. “Era muy importante que inauguráramos la temporada de verano hoy. Tenemos que hacerlo cuanto antes porque el verano se nos viene encima, pero también porque hoy se cumplen dos años de gestión”, señaló.

En ese marco, recordó que el turismo fue uno de los sectores más afectados en los últimos años y destacó el trabajo articulado con el sector. “Han sido dos años complicados para todos y quizá para ningún otro sector como el turismo, que se la ha aguantado y con el que hemos trabajado juntos”, afirmó.

Microrregiones, infraestructura y servicios

Durante su intervención, el gobernador puso en valor la implementación de las 10 microrregiones turísticas como una herramienta clave para fortalecer la oferta provincial. “Tiene que ver con dejar de competir entre destinos y trabajar en conjunto, para atraer más turistas y mejorar la propuesta turística de la provincia”, explicó.

Asimismo, destacó la riqueza natural de Entre Ríos y señaló a Villa Urquiza como una de las puertas de entrada al verano entrerriano. “Miren lo que es este río, miren lo que es esta ciudad”, expresó.

Frigerio también remarcó las mejoras en infraestructura y servicios que acompañan el desarrollo del turismo, como las obras viales, la conectividad, la seguridad y las políticas de alivio fiscal. En ese sentido, mencionó el impacto positivo de medidas como el subsidio a la energía y las acciones de promoción del sector. “Un Estado que promueve el turismo y acompaña al sector tiene un impacto directo en la actividad”, sostuvo.

Identidad entrerriana y hospitalidad

Al cierre de su discurso, el gobernador reafirmó la identidad turística de la provincia y el valor de su gente. “Somos la provincia más linda de la Argentina, con paisajes únicos y, sobre todo, con la mejor gente para recibir a los turistas. El que viene a Entre Ríos vuelve, y ese tiene que ser nuestro lema”, concluyó.

Por su parte, el intendente Manuel Tennen destacó la relevancia del lanzamiento de la temporada y el impacto del turismo en el desarrollo local. “El eje fundamental de hoy es el turismo y todo el potencial que se despliega y se va a seguir desplegando en cada una de las localidades”, afirmó. Además, subrayó el carácter histórico del evento al señalar que “por primera vez en 40 años de democracia un gobernador acompaña el lanzamiento de la temporada en la costa del Paraná”.

Una jornada junto al río

La actividad contó también con la participación de legisladores provinciales e intendentes de distintas localidades, y puso en valor a Villa Urquiza como un destino de cercanía para toda la región de Paraná Campaña.

La jornada incluyó la tradicional bendición de las aguas del río Paraná y un cierre artístico con presentaciones del Ballet Municipal Puesta del Sol, comparsas de Hasenkamp, Santa Elena y Gualeguay, músicos locales y DJ, que acompañaron el atardecer frente al río.