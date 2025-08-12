Feria del Libro Paraná Lee 2025: literatura, cultura y ciencia en el corazón de la ciudad

La intendenta Rosario Romero presentó oficialmente la nueva edición, acompañada por el viceintendente David Cáceres y el jefe de Gabinete Santiago Halle. Durante cuatro jornadas, el público podrá disfrutar de conversatorios, presentaciones de libros, talleres literarios, propuestas para las infancias y espacios de encuentro entre escritores y lectores.

Entre los invitados se destacan Selva Almada, Norma Morandini, Emilia Delfino, Ariana Harwicz, Luciana de Luca, Mariano Quirós, Juan Solá, Cecilia Moscovich, Roberto Chuit Roganovich, Istvansch, Daniel Mecca, Fabricio Ballarini, Adolfo García y Fabiana Rousseaux, entre otros.

“El libro sigue siendo el mejor regalo que nos podemos hacer porque nos enriquece y estimula la creatividad. Para esta edición hemos reunido miradas diversas para enriquecer la feria”, destacó Romero.

Reconocida como la feria literaria más importante del Litoral argentino, contará con la participación de editoriales de todo el país, incluyendo la Ciudad Invitada de Honor: Córdoba, con catálogos y propuestas de la Municipalidad, la Provincia y la Universidad. También estarán presentes proyectos editoriales de Concepción del Uruguay, como La Histórica.

Las Citas Mágicas, el ciclo Poemas y Girasoles y la presencia de referentes de la ciencia y la psicología como Ballarini, García y Rousseaux, completan una programación que busca conectar la literatura con la ciencia, la subjetividad y la imaginación.

La entrada es libre y gratuita. La Feria del Libro Paraná Lee es organizada por la Municipalidad de Paraná y se desarrollará de 10 a 20 hs en la Sala Mayo, Puerto Nuevo.