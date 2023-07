Emanuel Gainza presentó su libro “Despertar”, con las propuestas para “transformar Paraná”

Este lunes 24 de julio en el Salón Marán de Paraná, Emanuel Gaiza presentó su libro “Despertar” donde incluye “ideas para transformar Paraná de una vez por todas y para siempre”. La obra incluye el prólogo del precandidato a Gobernador por Entre Ríos Rogelio Frigerio.

Gainza afirma que este libro es “el resultado de años de trabajo y de cientos de vecinos que participaron de manera activa en mesas temáticas para elaborar un diagnóstico de la ciudad, pero sobre todo para diagramar soluciones concretas a los problemas con los que hace mucho tiempo convivimos”.

Emanuel Gainza presentó su libro Despertar. Foto: web

“Nuestra ciudad necesita que quitemos impuestos, que simplifiquemos trámites, que ayudemos al sector privado, necesita reconstruir un tejido social a través de los jardines maternales, de los centros de salud, sumarle deportes, cultura”, expreso a el Elonce Gainza.

y Agregó que “Despertar” es un llamado a la acción; una hoja de ruta para la gestión municipal y un compromiso de parte de nuestro equipo a cumplir con cada una de las ideas y propuestas que se plantean en el libro”.

También estuvieron presentes Rogelio Frigerio y Alicoa Aluani, precandidatos a gobernador y vice de la provincia por Juntos por el Cambio y al tomar la palabra Frigerio dijo: “Tenemos que soñar en grande y no nos tenemos que conformar con poco los entrerrianos. La verdad es lo que sentimos”. Además expresó “a Ema le debe pasar lo mismo en la calle. No encontré en la calle ningún entrerriano que me haya dicho que se siente condenado a vivir de esta manera”, agregó Frigerio.