El Municipio de Crespo defendió su gestión tras el fallo judicial sobre el agua y el ambiente

La Municipalidad de Crespo emitió un comunicado en el que reafirmó que la salud de la población y el cuidado del ambiente “son una prioridad” para la gestión local. El Municipio aseguró que el agua utilizada para riego proviene de fuentes habilitadas y bajo controles periódicos que garantizan su calidad. Desde abril de este año se suspendió el uso de agua de arroyos y se la reemplazó por agua de pozo, como medida preventiva.

Respecto del reciente fallo judicial, se aclaró que se trata de una resolución parcial y preventiva, dictada bajo el principio precautorio, que busca reforzar cuidados mientras se realizan nuevos estudios técnicos. “Los análisis son solo una fotografía de un momento puntual, tal como lo señaló la perito y la propia Secretaría de Ambiente. La calidad del agua varía constantemente según factores naturales”, remarcaron.

El Municipio indicó que ya viene implementando monitoreos sistemáticos en distintos puntos del sistema de arroyos, tomando como referencia la normativa de la provincia de Córdoba, dado que Entre Ríos no cuenta con estándares propios. En el aspecto microbiológico, los valores obtenidos se ajustaron a esa normativa. Los nuevos peritajes, afirmaron, serán una oportunidad para contar con información más completa y transparente.

Desde la gestión local destacaron que se vienen ejecutando planes de mejoras en el sistema cloacal, con controles permanentes y guardias especializadas. Para 2025 se anunció el recambio de 1.000 metros de cañerías de asbesto-cemento por PVC en calles céntricas como San Martín, Roque Sáenz Peña, Estrada, Dorrego, Los Constituyentes y España.

Durante 2024 ya se concretaron trabajos en Rivadavia, Entre Ríos, Chaco, Rodríguez Peña y Tucumán, entre otras arterias. También se incorporaron electrobombas para estaciones elevadoras y se avanzó en proyectos de saneamiento.

“Seguiremos trabajando con transparencia y responsabilidad, poniendo la salud de los vecinos y la protección del ambiente como ejes centrales de cada decisión”, concluyó el comunicado oficial.