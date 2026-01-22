Vía Paraná / Política local

El Gobierno denunció el hallazgo de dispositivos de espionaje en oficinas oficiales

El Gobierno de Entre Ríos realizó una denuncia penal e inició una investigación administrativa interna tras el descubrimiento de dispositivos de grabación de audio y video ocultos en dependencias oficiales, entre ellas la oficina del gobernador y la Secretaría General de la Gobernación.

Redacción Vía Paraná
Redacción Vía Paraná

22 de enero de 2026,

El Gobierno denunció el hallazgo de dispositivos de espionaje en oficinas oficiales
Espionaje en Casa de Gobierno de Entre Ríos.

Ante la gravedad de los hechos, que constituyen un delito y atentan contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas, se dispuso dar intervención inmediata a la Justicia para que investigue quiénes colocaron estos aparatos y con qué finalidad.

En paralelo, se puso en marcha una investigación administrativa interna con el objetivo de determinar responsabilidades y eventuales complicidades dentro de la estructura del Estado.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno provincial sostuvo: “Durante muchos años, en Entre Ríos se naturalizaron prácticas oscuras, de control y espionaje. Ese tiempo se terminó”.

En ese sentido, se remarcó que “hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo: terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”.

Asimismo, se insistió en que la investigación avanzará “hasta el fondo para saber quiénes colocaron esos dispositivos, desde cuándo estaban instalados, a quién respondían y qué se hizo con la información obtenida”.

“La transparencia, la legalidad, la libertad y el respeto por las instituciones no se negocian. Después de 20 años de prácticas mafiosas enquistadas en el Estado, Entre Ríos está en un proceso de saneamiento profundo. Y ese proceso no se va a detener”, concluye el comunicado oficial.

