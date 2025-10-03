Día Internacional de la No Violencia: la UNL refuerza su compromiso con una universidad libre de violencias

La resolución de la Asamblea General (A/RES/61/271) que estableció la conmemoración, señala que este día busca “difundir el mensaje de la no violencia a través de la educación y la conciencia pública”, reafirmando su relevancia universal y el compromiso de promover una cultura de paz, tolerancia, comprensión y respeto.

Acciones en la Universidad Nacional del Litoral

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) lleva adelante múltiples iniciativas que incluyen capacitaciones, protocolos y campañas destinadas a garantizar espacios libres de violencias y a fortalecer la convivencia en su comunidad académica.

Protocolos contra las violencias

La UNL impulsa políticas que promueven el desarrollo integral de estudiantes, docentes y personal no docente, priorizando el diálogo, la igualdad y la no discriminación.

Los protocolos contra las violencias contemplan acciones de prevención, protección y acompañamiento frente a situaciones de hostigamiento, discriminación o acoso por motivos de género, identidad, orientación sexual, condición laboral o académica, clase social, etnia, nacionalidad o religión.

Quienes atraviesen estas situaciones pueden solicitar asesoramiento y acompañamiento profesional, bajo los principios de confidencialidad, voluntariedad y no revictimización.

Contacto: WhatsApp +54 342 405 660 o al e-mail protocolodeviolencias@unl.edu.ar

Proyectos, programas y capacitaciones

La universidad aborda la problemática de manera integral mediante programas de Extensión que promueven el respeto en la diversidad: género, discapacidad, pueblos originarios y comunidades migrantes.

Entre sus principales acciones se destaca la capacitación en “Ley Micaela” sobre perspectiva de género y violencias contra las mujeres y la comunidad LGBTTIQ+, destinada a toda la comunidad universitaria. Esta formación se dicta anualmente en el marco de la Ley Nacional 27.499, con el propósito de transversalizar la perspectiva de género y reforzar las políticas de prevención de violencias en el ámbito académico.