Congelamiento del sueldo de las autoridades municipales de Crespo

A través de un Decreto, el intendente de Crespo, Marcelo Cerutti, resolvió la suspensión de cualquier incremento en los haberes que perciban el presidente municipal, secretarios, directores, subdirectores, coordinadores y otros funcionarios cuyas retribuciones estén equiparadas a esos cargos. La disposición regirá desde el 1º de agosto hasta el 31 de diciembre de 2025.

La medida se enmarca en el Decreto Provincial Nº 1391/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo de Entre Ríos determinó el congelamiento de haberes para autoridades de alto rango, como gesto de austeridad ante el contexto económico que atraviesa la provincia. Desde el municipio indicaron que se busca acompañar con coherencia y responsabilidad decisiones que promuevan una gestión pública más austera.

El Decreto local fue dictado en uso de las facultades propias del Departamento Ejecutivo Municipal, conforme a lo establecido en la Ley 10.027 y modificatorias, así como en la Constitución de la Provincia de Entre Ríos. Además de la firma del presidente municipal, el documento fue refrendado por Vanesa Pusineri (secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano), Evangelina Schmidt (secretaria de Economía, Hacienda y Producción) y Bettina Hofer (secretaria de Infraestructura y Ambiente).

En consonancia con esta decisión, el Concejo Deliberante de Crespo aprobó por unanimidad una ordenanza que establece el congelamiento de haberes para la vicepresidenta municipal, Jacinta Eberle; el secretario Legislativo, Carlos Holzehuer; y los concejales Beltrán Cepeda, Glenda Kihn, Valeria Torresín, Juana Gómez, Aníbal Lanz, José Cena, Sebastián Ramírez, Luciano Recca, Silvia Ledesma, Juan Pablo Motta y Nancy Eichhorn.

Desde el municipio destacaron que estas acciones evidencian el compromiso conjunto del Ejecutivo y el Legislativo con una administración pública responsable y alineada con las medidas provinciales.