Vía Paraná / Diputados

Bahl y Michel lanzaron “Fuerza Entre Ríos” y presentaron un acuerdo programático

En la sede del Partido Justicialista de Entre Ríos, Adán Bahl y Guillermo Michel presentaron oficialmente el frente “Fuerza Entre Ríos”, conformado por el PJ, el Partido del Trabajo y del Pueblo y el Frente Entrerriano Federal.

Miguel A. López
Miguel A. López

8 de agosto de 2025,

Bahl y Michel lanzaron “Fuerza Entre Ríos” y presentaron un acuerdo programático
Bahl y Michel lanzaron “Fuerza Entre Ríos” y presentaron un acuerdo programático.

Durante el acto, se firmó un acuerdo programático y se dio a conocer la lista de precandidatos, que —según sus referentes— se caracteriza por ser “amplia, generosa y valiente”.

Bahl destacó que la nómina incluye representantes del mundo académico, trabajadores, jóvenes, mujeres e intendentes de localidades pequeñas. Entre los nombres mencionó al rector de la UNER y a Marianela Marcley, secretaria de Desarrollo Social de Concepción del Uruguay.

“Queremos sostener viva la llama de nuestro espacio, resistir este tremendo ajuste y construir una nueva esperanza en donde el esfuerzo valga y nadie se quede atrás”, expresó el exintendente de Paraná.

Críticas al modelo económico nacional

Michel cuestionó la política económica del gobierno nacional y la comparó con la gestión provincial. “Milei y Frigerio son dos caras de la misma moneda”, señaló, y advirtió sobre el impacto de las importaciones en la producción local: “Estamos importando naranjas de Egipto. Eso es un problema grave para el citrus entrerriano”.

También mencionó el cierre de cinco hoteles en la provincia por la caída del consumo y alertó sobre posibles despidos. “La gente no tiene plata para consumir. Todo aumentó: luz, gas, nafta”, afirmó, y acusó al gobierno provincial de generar endeudamiento.

Propuestas y unidad política

De cara al Congreso, los dirigentes indicaron que buscarán construir consensos con sectores del radicalismo y el socialismo. Michel subrayó que el eje será trabajar en acuerdos sobre segmentación tributaria, costo energético y empleo informal.

Bahl y Michel lanzaron “Fuerza Entre Ríos” y presentaron un acuerdo programático.
Bahl y Michel lanzaron “Fuerza Entre Ríos” y presentaron un acuerdo programático.

En cuanto a la situación interna del PJ, Bahl aseguró que “la etapa de la interna ya fue superada” y llamó a cuidar los gobiernos locales.

El acto cerró con la firma del documento de compromiso, que —según sus impulsores— plantea una agenda en defensa de la producción, el empleo y los sectores más postergados. “Ningún país del mundo salió adelante solo con ajuste. Salieron trabajando, unidos y con fuerza”, concluyó Bahl.

Temas Relacionados

MÁS DE Diputados
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS