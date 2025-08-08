Durante el acto, se firmó un acuerdo programático y se dio a conocer la lista de precandidatos, que —según sus referentes— se caracteriza por ser “amplia, generosa y valiente”.

Bahl destacó que la nómina incluye representantes del mundo académico, trabajadores, jóvenes, mujeres e intendentes de localidades pequeñas. Entre los nombres mencionó al rector de la UNER y a Marianela Marcley, secretaria de Desarrollo Social de Concepción del Uruguay.

“Queremos sostener viva la llama de nuestro espacio, resistir este tremendo ajuste y construir una nueva esperanza en donde el esfuerzo valga y nadie se quede atrás”, expresó el exintendente de Paraná.

Críticas al modelo económico nacional

Michel cuestionó la política económica del gobierno nacional y la comparó con la gestión provincial. “Milei y Frigerio son dos caras de la misma moneda”, señaló, y advirtió sobre el impacto de las importaciones en la producción local: “Estamos importando naranjas de Egipto. Eso es un problema grave para el citrus entrerriano”.

También mencionó el cierre de cinco hoteles en la provincia por la caída del consumo y alertó sobre posibles despidos. “La gente no tiene plata para consumir. Todo aumentó: luz, gas, nafta”, afirmó, y acusó al gobierno provincial de generar endeudamiento.

Propuestas y unidad política

De cara al Congreso, los dirigentes indicaron que buscarán construir consensos con sectores del radicalismo y el socialismo. Michel subrayó que el eje será trabajar en acuerdos sobre segmentación tributaria, costo energético y empleo informal.

Bahl y Michel lanzaron “Fuerza Entre Ríos” y presentaron un acuerdo programático.

En cuanto a la situación interna del PJ, Bahl aseguró que “la etapa de la interna ya fue superada” y llamó a cuidar los gobiernos locales.

El acto cerró con la firma del documento de compromiso, que —según sus impulsores— plantea una agenda en defensa de la producción, el empleo y los sectores más postergados. “Ningún país del mundo salió adelante solo con ajuste. Salieron trabajando, unidos y con fuerza”, concluyó Bahl.