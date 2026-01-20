Antivero: “Un alto porcentaje de docentes entrerrianos debe completar sus ingresos con otro trabajo”.

El titular del gremio docente mayoritario de Entre Ríos aseguró que “un porcentaje alto de docentes debe completar sus ingresos con otro trabajo” y precisó que “un docente que recién ingresa cobra 621 mil pesos”.

En ese marco, reiteró la intención de adelantar las negociaciones salariales: “Queríamos iniciar la discusión en diciembre, pero lo concreto es que será en febrero. Nosotros estamos a disposición, pero el gobierno aún no ha levantado el teléfono”.

Calendario escolar y paritarias

Cabe recordar que el 12 de febrero los docentes deben presentarse en las instituciones, mientras que el inicio del ciclo lectivo está previsto para el 2 de marzo.

“No hemos realizado ninguna negociación todavía; solo establecimos un vínculo con el nuevo presidente del Consejo General de Educación (CGE), el licenciado Carlos Cuenca. Le planteamos la necesidad de discutir el salario e iniciar la paritaria. A través de diferentes medios, él ha expresado que nos convocará en febrero, pero por el momento no hay ninguna negociación formal”, explicó Antivero.

Infraestructura escolar

Otro de los ejes fue la situación edilicia de los establecimientos educativos. Al respecto, el secretario general de Agmer señaló: “Planteamos nuestra preocupación por el estado de las escuelas. Desde el CGE nos informaron que hay avances, priorizando a aquellas instituciones declaradas en emergencia en diferentes departamentos. El objetivo del Consejo es llegar al inicio de clases con esas escuelas reparadas”.

Finalmente, Antivero expresó: “Entendemos que hay una iniciativa y esperamos que estén a la altura de las expectativas”, dijo a Radio Máxima.