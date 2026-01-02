Victoria, una beba nacida en Oberá, fue la primera misionera del 2026

De este modo, la beba obereña se anticipó a los nacimientos que horas más tarde informó el Ministerio de Salud de la provincia en el ámbito del sistema público. A las 3:15 de la madrugada, en el Hospital Samic de Eldorado, nació Cloe Monserrat Lima, con un peso de 2,850 kilogramos. La niña y su madre, Mariana Paniagua, evolucionan favorablemente y se encuentran en perfecto estado de salud.

Pocos minutos después, a las 3:31, se produjo otro nacimiento en el Hospital Materno Neonatal de Posadas. Allí nació Junior Valentino, quien pesó 2,650 kilogramos. El bebé y su mamá, María Marta Azari, oriundos de San Ignacio, permanecen internados en el centro de salud bajo observación médica.