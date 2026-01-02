Vía Oberá / Año Nuevo

Victoria, una beba nacida en Oberá, fue la primera misionera del 2026

El primer nacimiento registrado en Misiones en 2026 tuvo lugar en Oberá. A las 0:44 de este 1 de enero, en el Instituto Nercolini de la Capital del Monte, nació Victoria Lucía, una beba que llegó al mundo con 37 semanas de gestación y un peso de 3,330 kilogramos. Según indicaron los profesionales que intervinieron en el parto, tanto la recién nacida como su madre, Cristina, se encuentran en buen estado de salud.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

2 de enero de 2026,

Primera misionera del 2026

De este modo, la beba obereña se anticipó a los nacimientos que horas más tarde informó el Ministerio de Salud de la provincia en el ámbito del sistema público. A las 3:15 de la madrugada, en el Hospital Samic de Eldorado, nació Cloe Monserrat Lima, con un peso de 2,850 kilogramos. La niña y su madre, Mariana Paniagua, evolucionan favorablemente y se encuentran en perfecto estado de salud.

Pocos minutos después, a las 3:31, se produjo otro nacimiento en el Hospital Materno Neonatal de Posadas. Allí nació Junior Valentino, quien pesó 2,650 kilogramos. El bebé y su mamá, María Marta Azari, oriundos de San Ignacio, permanecen internados en el centro de salud bajo observación médica.

