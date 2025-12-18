Una mujer resultó herida tras despistar y caer con su auto a un arroyo en Jardín América.

Un siniestro vial se registró en la noche de ayer miércoles en la ciudad de Jardín América, cuando un automóvil Chevrolet Prisma despistó mientras circulaba por la avenida Antártida Argentina y terminó cayendo a un arroyo.

Como consecuencia del hecho, la conductora del vehículo, una mujer de 37 años, sufrió lesiones y debió ser asistida en el lugar por los equipos de emergencia que intervinieron tras el aviso.

Personal de Bomberos Voluntarios trabajó en el rescate de la víctima y luego procedió a su traslado al hospital de área local, donde quedó internada para una evaluación médica más exhaustiva y el control de las lesiones sufridas. Las circunstancias que provocaron el despiste son materia de investigación.