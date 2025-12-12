Un hombre murió aplastado por un tractor en una zona rural de Colonia Oro Verde.

Un trágico accidente rural ocurrió ayer por la tarde en Colonia Oro Verde, donde un hombre de 49 años, identificado como Mario Aníbal Cuevas, perdió la vida mientras operaba un tractor. El hecho se registró alrededor de las 17:40, cuando la Policía acudió al lugar y constató la situación.

De acuerdo con los primeros datos, Cuevas realizaba maniobras con el tractor cuando, por razones que todavía se investigan, perdió el control del vehículo. La máquina volcó sobre su eje y lo aplastó, causándole lesiones fatales de manera inmediata.

Ante el hecho, se solicitó la intervención de la División Criminalística y del médico policial de turno para realizar las pericias correspondientes. También se dio aviso a la autoridad judicial competente, que supervisará el avance de las actuaciones.

El área donde ocurrió el accidente estuvo custodiada por efectivos de la Comisaría de Capioví.