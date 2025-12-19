Tragedia en El Soberbio: un niño de 3 años murió en un incendio que destruyó su vivienda.

El Soberbio atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Lautaro Trindade, un niño de apenas 3 años, víctima de un incendio que consumió por completo su vivienda en el barrio Aeroestación. El trágico episodio ocurrió en las últimas horas del jueves y dejó además a un joven herido y a una familia devastada por la pérdida y la destrucción total de su hogar.

De acuerdo a fuentes policiales, el fuego se propagó con extrema rapidez y envolvió la estructura de la casa en cuestión de minutos. En un intento desesperado por salvar al menor, Esteban Trindade, de 20 años, ingresó al inmueble, pero debió ser asistido tras sufrir quemaduras leves en las extremidades y en las vías respiratorias, especialmente en la zona nasal. Fue trasladado al Hospital SAMIC de Oberá, donde permanece internado bajo observación médica.

La madre del niño, Marcela D. S., de 27 años, logró salir de la vivienda junto a sus otros dos hijos, Luciano, de 10, y Lucas, de 8. Los tres fueron atendidos en el hospital local y, luego de constatarse que no presentaban lesiones físicas, recibieron el alta médica. La mujer quedó en estado de shock por la pérdida de su hijo y de todas sus pertenencias.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes por orden del magistrado interviniente. La investigación apunta a determinar si el incendio se originó a raíz de un desperfecto eléctrico, un accidente doméstico u otra causa externa.

Finalizadas las tareas periciales y por disposición judicial, el cuerpo del pequeño Lautaro fue entregado a su familia para su despedida. La causa continúa en investigación, a la espera de los informes finales de los bomberos y especialistas en criminalística.