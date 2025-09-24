Separan al docente de El Soberbio acusado de abusar de sus alumnas.

Un maestro de séptimo grado de la Escuela de Frontera N.º 617 de El Soberbio fue separado preventivamente de su cargo tras denuncias de abuso sexual a alumnas.

La medida fue dispuesta por el Consejo General de Educación (CGE), que además inició un sumario administrativo para determinar responsabilidades.

El organismo también puso bajo revisión la actuación de la conducción escolar, con el objetivo de establecer si se actuó de manera adecuada ante la gravedad de los hechos denunciados. No se descarta que directivos y supervisores enfrenten sanciones en caso de haberse registrado irregularidades en los procedimientos.

Paralelamente, el caso es investigado por el Juzgado de Instrucción N.º 3 de San Vicente. En el marco de la causa, la Policía secuestró los teléfonos del docente acusado para peritajes de cibercrimen.

Mientras la Justicia avanza con la investigación, el CGE continuará con actuaciones administrativas para adjudicar responsabilidades y garantizar un entorno escolar seguro para los estudiantes.