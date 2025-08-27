Se incendió un secadero de yerba mate en Campo Viera.

Un incendio estructural se registró en la tarde de ayer en un depósito de un secadero de yerba mate en Campo Viera. El hecho ocurrió alrededor de las 16:30 horas en el kilómetro 39, lote 223, y generó gran preocupación en la zona.

Las llamas comenzaron en el sector donde se almacenaba yerba verde y se propagaron rápidamente, lo que dificultó cualquier intento de sofocarlas por parte de los trabajadores. Pese a la intensidad del fuego, no se registraron víctimas ni personas lesionadas.

El propietario del establecimiento, un hombre de 80 años, relató a los efectivos policiales que fue su personal quien advirtió el inicio del foco ígneo. De inmediato, se intentó controlar la situación con los recursos disponibles, aunque sin éxito.

Ante la magnitud del incendio, intervinieron los Bomberos Voluntarios de Campo Viera y de Campo Grande. Gracias a su rápida acción, el fuego fue controlado y se evitó que se extendiera hacia otras instalaciones del secadero.

Finalmente, solo se constataron pérdidas materiales en el depósito afectado.