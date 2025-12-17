Vía Oberá / Siniestro Vial

San Vicente: un conductor resultó herido tras volcar con su vehículo en el barrio Las Quintas

Un hombre de 52 años volcó con su Renault Kangoo en el barrio Las Quintas de San Vicente durante la madrugada. Sufrió traumatismo de cráneo y golpes en un brazo, aunque se encuentra fuera de peligro. La Policía investiga las causas del siniestro vial.

Jimena Leguizamón
17 de diciembre de 2025,

Un nuevo siniestro vial se registró en la madrugada de este miércoles en la localidad de San Vicente y demandó una rápida intervención del personal sanitario y policial. El hecho ocurrió en el barrio Las Quintas y tuvo como protagonista a un hombre de 52 años.

Según se informó, el conductor circulaba a bordo de un Renault Kangoo cuando, por motivos que aún son materia de investigación, perdió el control del vehículo, despistó y terminó volcando sobre la calzada. El episodio se produjo alrededor de las 5:20 sobre la calle Miranda.

A raíz del fuerte impacto, el hombre sufrió un traumatismo contuso de cráneo y golpes en el brazo izquierdo. Si bien las lesiones no pusieron en riesgo su vida, requirieron atención médica y seguimiento, debido al sacudón provocado por el vuelco.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Segunda de San Vicente, dependiente de la Unidad Regional VIII, quienes realizaron las primeras pericias, recabaron testimonios y avanzaron con las actuaciones de rigor para establecer las causas del siniestro.

El hecho se suma a otros episodios viales ocurridos en la zona y vuelve a poner en foco la importancia de extremar las medidas de precaución al conducir, especialmente durante la madrugada.

