San Javier: Hallaron sin vida a un hombre en la costa del río Uruguay y ordenaron autopsia.

Tras tres días de intensa búsqueda, este martes por la mañana fue encontrado el cuerpo sin vida de Agustín Rojas, de 50 años, en la costa del río Uruguay, en la zona de Puerto Tironi Este, jurisdicción de la localidad de San Javier. La Justicia dispuso la realización de pericias y una autopsia para determinar las causas y circunstancias del fallecimiento.

El procedimiento se registró alrededor de las 9:40, luego de que efectivos de la Unidad Regional VI y de la Comisaría de San Javier recibieran el aviso del hallazgo. De manera inmediata, el sector fue preservado para resguardar la escena y permitir el desarrollo de las actuaciones judiciales correspondientes.

En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica y el médico policial de turno, quienes realizaron las primeras diligencias y confirmaron que el cuerpo correspondería a Rojas. El hombre era intensamente buscado desde el pasado 13 de diciembre, cuando fue reportada su desaparición en la zona del arroyo Once Vueltas, en la localidad de Florentino Ameghino.

Durante las tareas iniciales, los especialistas avanzaron con el relevamiento del área y la recolección de elementos de interés para la causa, mientras se aguardaban directivas judiciales para el traslado del cuerpo. El médico policial solicitó la realización de una autopsia, con el objetivo de establecer con precisión las causas de la muerte y las circunstancias en las que se produjo.

La investigación quedó bajo la órbita de la Justicia, que continuará con las medidas necesarias para esclarecer el hecho y determinar si existió o no la intervención de terceros.