Recapturaron a un joven que se había fugado de la comisaría de Santo Pipó.

La Policía de Misiones recapturó en la madrugada de ayer miércoles a Marcos Antonio Acosta, de 19 años, quien se había fugado el lunes por la tarde de la Comisaría de Santo Pipó, dependiente de la Unidad Regional IX. El procedimiento se concretó alrededor de la 1:24 en la zona de Colonia Gisela Urquiza, luego de un amplio operativo de búsqueda.

Según informaron fuentes policiales, el joven se encontraba detenido desde julio de 2025 en el marco de una causa por lesiones graves. La evasión fue advertida cerca de las 15 del lunes, cuando el personal de guardia constató su ausencia durante un control de rutina. De acuerdo con las primeras actuaciones, el detenido habría forzado un candado para concretar la fuga.

Tras la alerta, se desplegó un operativo encabezado por la Unidad Regional IX, con la participación de jefes y efectivos de distintas dependencias de la zona. Durante la madrugada del miércoles, cerca de las 0:30, el evadido fue avistado en un área de monte, lo que permitió montar un cerco perimetral y una distribución estratégica del personal, culminando con su recaptura sin incidentes.

En paralelo, por disposición de la Jefatura de Policía de Misiones, se inició una investigación administrativa interna para determinar posibles responsabilidades del personal de guardia al momento de la evasión. En el proceso también interviene el juzgado con jurisdicción en la causa.