Oberá se prepara para una nueva edición del Parlamento Estudiantil

El encuentro será el lunes 23 de septiembre en el Concejo Deliberante y contará con la participación de alumnos secundarios, que asumirán el rol de ediles para debatir y presentar proyectos.

Jimena Leguizamón

12 de septiembre de 2025,

El próximo lunes 23 de septiembre, a las 9, en la sede legislativa de Gobernador Barreyro 877, se llevará a cabo una nueva edición del Parlamento Estudiantil de Oberá, organizado por el Concejo Deliberante. Como antesala, el viernes 19 se realizará una conferencia de prensa en la que estudiantes parlamentarios y concejales compartirán detalles de la experiencia.

La propuesta convoca a jóvenes de los últimos años del nivel secundario, de instituciones públicas y privadas, quienes asumirán el rol de concejales: presentarán proyectos, los debatirán en comisión y los tratarán en una sesión especial. Las iniciativas que resulten aprobadas serán elevadas al Concejo Deliberante para su eventual consideración, lo que otorga al espacio un carácter participativo y democrático.

El Parlamento Estudiantil fue creado por la Ordenanza IV – N° 18 (antes 3124/22) con el propósito de incentivar la participación juvenil, fomentar valores democráticos y brindar un ámbito para expresar inquietudes y plantear soluciones a problemáticas locales.

La dinámica replica el funcionamiento del Concejo Deliberante, con la conformación de un cuerpo con titulares y suplentes designados por cada institución, tutores docentes y la elección de sus propias autoridades internas. Además, los estudiantes reciben acompañamiento de los concejales durante todo el proceso de trabajo.

