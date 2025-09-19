Oberá recibe el 42º Encuentro Connatural del Colectivo Cultural Los Aromos.

El Colectivo Cultural Los Aromos realizará su 42º Encuentro Connatural en Oberá los días viernes 19 y sábado 20 de septiembre de 2025, con una agenda que incluye talleres, murales, conversatorios y diversas propuestas artísticas abiertas a toda la comunidad.

Tras celebrar sus 10 años de trayectoria, el colectivo vuelve a la ciudad que vio crecer a muchos de sus integrantes, con el objetivo de seguir promoviendo arte, juego y reflexión en espacios educativos y comunitarios. El Encuentro Connatural, itinerante desde hace una década, recorre escuelas y espacios públicos de Misiones, generando instancias de creatividad, talleres, murales, ferias y espectáculos.

El viernes 19 las actividades se desarrollarán en la Escuela Primaria Nº 530, con talleres de arte y la creación de un mural junto a las infancias, culminando con una muestra colectiva de las obras realizadas.

El sábado 20, las actividades estarán abiertas a toda la comunidad e incluirán un mural en el Centro Cívico, un conversatorio sobre los riesgos de los agrotóxicos en Loma Porá, y muraleadas y talleres gratuitos en el Estacionamiento Terminal Vieja, donde se podrán realizar collage, dibujo y pintura.

El Colectivo Cultural invita a artistas y vecinos a participar, presentar números y espectáculos, contactándose a través de Instagram (@losaromoscolectivocultural) o por teléfono al 3755-307387. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Oberá, la Vicegobernación de Misiones, la Secretaría de Estado de Cultura y Pinturas Misioneras, que facilitan la realización de todas las actividades.