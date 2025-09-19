Vía Oberá / Eventos

Oberá recibe el 42º Encuentro Connatural del Colectivo Cultural Los Aromos

Durante un fin de semana, Oberá será sede de talleres, murales, conversatorios y espectáculos gratuitos, en el marco del 42º Encuentro Connatural del Colectivo Cultural Los Aromos.

Jimena Leguizamón

19 de septiembre de 2025,

El Colectivo Cultural Los Aromos realizará su 42º Encuentro Connatural en Oberá los días viernes 19 y sábado 20 de septiembre de 2025, con una agenda que incluye talleres, murales, conversatorios y diversas propuestas artísticas abiertas a toda la comunidad.

Tras celebrar sus 10 años de trayectoria, el colectivo vuelve a la ciudad que vio crecer a muchos de sus integrantes, con el objetivo de seguir promoviendo arte, juego y reflexión en espacios educativos y comunitarios. El Encuentro Connatural, itinerante desde hace una década, recorre escuelas y espacios públicos de Misiones, generando instancias de creatividad, talleres, murales, ferias y espectáculos.

El viernes 19 las actividades se desarrollarán en la Escuela Primaria Nº 530, con talleres de arte y la creación de un mural junto a las infancias, culminando con una muestra colectiva de las obras realizadas.

El sábado 20, las actividades estarán abiertas a toda la comunidad e incluirán un mural en el Centro Cívico, un conversatorio sobre los riesgos de los agrotóxicos en Loma Porá, y muraleadas y talleres gratuitos en el Estacionamiento Terminal Vieja, donde se podrán realizar collage, dibujo y pintura.

El Colectivo Cultural invita a artistas y vecinos a participar, presentar números y espectáculos, contactándose a través de Instagram (@losaromoscolectivocultural) o por teléfono al 3755-307387. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Oberá, la Vicegobernación de Misiones, la Secretaría de Estado de Cultura y Pinturas Misioneras, que facilitan la realización de todas las actividades.

