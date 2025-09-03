Oberá advierte que no se realizan cobros a domicilio.

El Gobierno de la Ciudad de Oberá emitió un comunicado para aclarar que no existen agentes municipales autorizados a cobrar tasas o servicios en los domicilios particulares.

Desde el municipio, remarcaron que los pagos deben realizarse exclusivamente en el edificio municipal de calle Jujuy 58, en el Órgano Tributario o a través del Portal Tributario oficial.

La medida busca evitar confusiones y prevenir intentos de estafa, garantizando a los contribuyentes un canal seguro y confiable para cumplir con sus obligaciones.