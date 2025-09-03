Vía Oberá / Ciudad

Oberá advierte que no se realizan cobros a domicilio

La Municipalidad recordó que los pagos deben efectuarse solo en oficinas habilitadas o en el portal online.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

3 de septiembre de 2025,

Oberá advierte que no se realizan cobros a domicilio
Oberá advierte que no se realizan cobros a domicilio.

El Gobierno de la Ciudad de Oberá emitió un comunicado para aclarar que no existen agentes municipales autorizados a cobrar tasas o servicios en los domicilios particulares.

Desde el municipio, remarcaron que los pagos deben realizarse exclusivamente en el edificio municipal de calle Jujuy 58, en el Órgano Tributario o a través del Portal Tributario oficial.

La medida busca evitar confusiones y prevenir intentos de estafa, garantizando a los contribuyentes un canal seguro y confiable para cumplir con sus obligaciones.

Oberá advierte que no se realizan cobros a domicilio.
Oberá advierte que no se realizan cobros a domicilio.

Temas Relacionados

MÁS DE Ciudad
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS